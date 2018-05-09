Крупный пожар в Усть-Илимске: горело деревообрабатывающее предприятие

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар произошел поздно вечером 8 мая. Всю ночь пожарные боролись со стихией. В условиях сильного ветра огонь мог перекинуться на другие здания. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21.10 по местному времени. Горели склады деревообрабатывающего завода в Усть-Илимске.

— В первом часу ночи пожар удалось локализовать, а полностью его ликвидировать смогли только к пяти часам утра, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

От МЧС России привлекались 17 человек и 6 единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1,4 тысяч кв. м. Кроме того, осложнялось тушение тем, что на территории предприятия не было воды. Пришлось задействовать водовозки.