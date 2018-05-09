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06:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Крупный пожар в Усть-Илимске: горело деревообрабатывающее предприятие

Спасатели всю ночь боролись со стихией.

Источник: Комсомольская правда

Крупный пожар произошел поздно вечером 8 мая. Всю ночь пожарные боролись со стихией. В условиях сильного ветра огонь мог перекинуться на другие здания. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 21.10 по местному времени. Горели склады деревообрабатывающего завода в Усть-Илимске.

— В первом часу ночи пожар удалось локализовать, а полностью его ликвидировать смогли только к пяти часам утра, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

От МЧС России привлекались 17 человек и 6 единиц техники. По предварительной информации, площадь возгорания составила 1,4 тысяч кв. м. Кроме того, осложнялось тушение тем, что на территории предприятия не было воды. Пришлось задействовать водовозки.

Сейчас на месте работают дознаватели. Они выясняют причины ЧП, а также подсчитывают ущерб. Погибших и пострадавших нет.

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