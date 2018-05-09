Бухгалтера из Хабаровского края оштрафовали на 20 тысяч рублей за жалость к коллеге
Женщина не стала удерживать деньги из зарплаты коллеги, накопившей полмиллиона долгов.
Женщина не стала удерживать деньги из зарплаты коллеги, накопившей полмиллиона долгов.
Бухгалтер одной из организаций Бикинского района поплатилась за свое сочувствие. В ее компании работает сотрудница, накопившая солидную сумму долгов. На женщину в местном отделе судебных приставов завели пять исполнительных производств, среди которых долги по кредитам, долги за услуги ЖКХ и долги перед физическими лицами — всего на 500 тысяч рублей.
Неплательщица рассказала приставам, что у нее есть официальный заработок, и исполнители направили в место ее работы требование об удержании половины ее зарплаты в счет погашения полумиллионной задолженности. Однако спустя
Как сообщили в региональном управлении ФССП, на главного бухгалтера, не исполнившую требования пристава, завели административное дело и наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей.