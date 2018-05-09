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05:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Бухгалтера из Хабаровского края оштрафовали на 20 тысяч рублей за жалость к коллеге

Женщина не стала удерживать деньги из зарплаты коллеги, накопившей полмиллиона долгов.

Бухгалтер одной из организаций Бикинского района поплатилась за свое сочувствие. В ее компании работает сотрудница, накопившая солидную сумму долгов. На женщину в местном отделе судебных приставов завели пять исполнительных производств, среди которых долги по кредитам, долги за услуги ЖКХ и долги перед физическими лицами — всего на 500 тысяч рублей.

Неплательщица рассказала приставам, что у нее есть официальный заработок, и исполнители направили в место ее работы требование об удержании половины ее зарплаты в счет погашения полумиллионной задолженности. Однако спустя какое-то время взыскатели начали жаловаться — на их счета приходили совсем уж смешные суммы. Приставы провели проверку и выяснили, что главный бухгалтер организации перечисляла далеко не 50% от зарплаты должницы. При ежемесячном заработке в 50 тысяч рублей, бухгалтер направляла лишь 900 рублей каждый месяц. Сама она объяснила это тем, что ей жаль коллегу.

Как сообщили в региональном управлении ФССП, на главного бухгалтера, не исполнившую требования пристава, завели административное дело и наказали штрафом в размере 20 тысяч рублей.

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