«Теперь ты наш сын!»: итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса

В 11 лет мальчика отправили на оздоровление в Италию, где он подружился с итальянскими супругами Этио и Валентиной. А спустя 21 год он по решению суда итальянского города Тренто официально стал сыном Этио Презари и Валентины Армани.

«ОБНЯЛ МАМУ, А ОНА РАСПЛАКАЛАСЬ».

— Родители прислали мне сообщение в WhatsApp: «Теперь ты наш сын. Добро пожаловать. Обнимаем и целуем. Этио и Валентина», — не скрывая радости, рассказывает Валерий. — Конечно, я был рад!

В Италию Валерий попал воспитанником интерната через благотворительный фонд «Поможем им жить». Принимающей стороной в Италии были супруги Этио Презари и Валентина Армани. Тот день, когда он впервые увидел своих родителей, Валерий запомнил на всю жизнь.

— Я вышел из автобуса. Увидел маму, обнял ее, а она расплакалась, — вспоминает Валерий. — Я до сих пор помню, как они привели меня в мою комнату, где на дверях было написано «Валери». Там меня ждала корзина подарков. Родители спали, а я их распаковывал. Было очень много подарков… Утром проснулся и увидел новые джинсы и кроссовки, которые, конечно же, не шли ни в какое сравнение с моей детдомовской одеждой. Я сразу переоделся, вышел к завтраку. Помню, как моя итальянская семья учила меня пользоваться столовыми приборами, я ведь этого не умел…

С тех пор Валерий каждый год ездил в итальянскую семью в коммуну Брегуццо, что в регионе Трентино — Альто-Адидже. А Этио и Валентина стали приезжать к нему в Беларусь.

— Стоит признаться, что мои поездки в Италию были под угрозой из-за моего плохого поведения. Я ведь даже из интерната убегал! Но спасибо директору интерната, она всегда заступалась за меня, — рассказывает Валерий, с которым мы общаемся в интернете — мужчина работает дальнобойщиком и часто в разъездах.

— А как вы общались со своей итальянской семьей?

— Я отправлял им письма на русском, а переводчица в Италии их переводила. Первый год я не понимал ни слова из того, что мне говорили… Этио и Валентина звонили мне в детдом на вахту, я поднимал телефон и просто их слушал. Знал лишь одну фразу на итальянском: «Нон каписко» — «я не понимаю». Став взрослым, я уже сам звонил им с почты, уже мог немного говорить. Язык изучаю и сейчас. Так получилось, что какое-то время мы очень долго не виделись — около 10 лет, но все равно поддерживали связь, созваниваясь раз в неделю. И в детстве, и позже Этио и Валентина часто советовали, как мне стоит поступить в разных жизненных ситуациях — и я к ним прислушивался.

Сейчас у Валерия есть своя семья: жена Виктория, 5-летний сын Семен. Когда-то Валерий мечтал стать военным, но из-за зрения был признан не годным к воинской службе.

— Я отучился на кинолога, ветврача, окончил курсы бармена-официанта. А в итоге стал дальнобойщиком, работаю на международных перевозках. И именно благодаря своей работе я бываю в Италии и имею возможность встречаться с родителями. Иногда отец за мной заезжает, и мы едем к нему домой. Бывает, что есть свободных пару часов, и мы идем в кафе или музей. Это всегда теплые встречи!

«НИКТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ НЕ ЗАХОТЕЛ НАС УСЫНОВИТЬ».

Валерий признается, что не хотел никому рассказывать о том, что его усыновили. Но эту новость опубликовали итальянские СМИ, а белорусские ее подхватили — еще бы, не часто взрослые люди вдруг обретают приемных родителей! Такое случается, пожалуй, лишь в романах — например, в знаменитой «Маленькой жизни» Ханья Янагихары, главный герой которой после череды трагических событий становится приемным сыном любящих родителей в 30-летнем возрасте.

— Валерий, знакомые за тебя порадовались, когда узнали об усыновлении?

— Большинство — да. Но кто-то писал в интернете, что я якобы отказался от своих родных родителей. Было неприятно читать, ведь это неправда! Мать воспитывала меня, моих сестер и брата одна. Мама умерла, когда мне было 10 лет. Отец, которого мы почти не видели, ушел из жизни вскоре после матери… Так я, две мои сестры и старший брат стали сиротами. С сестрами я попал в детдом. Брат был уже взрослым. Почему нас не усыновила родня? Никто не захотел. Уже потом они говорили, что не знали, где мы находимся.

— А кому принадлежала идея тебя усыновить?

— Папа намекал на это. И однажды во время рейса я много думал о семье и решил, что хочу стать Презари. Позвонил отцу и предложил взять его фамилию. Папа обрадовался: «Я же тебе это давно говорил!» Он сразу начал заниматься вопросом усыновления, нанял адвоката. При этом сказал мне: «Независимо от решения суда ты все равно будешь нашим сыном». С тех пор я начал называть их папа и мама…

— Значит, ты сейчас полноправный член семьи Презари и Армани, их наследник?

— Получается, что так. Но для меня официальная бумага об усыновлении не так важна. Они для меня все равно родители, а я для них сын. Они мои ангелы. Все, что у меня есть, это благодаря им! Они всегда мне помогали, в том числе финансово.

Пока Валерий не планирует жить в Италии:

— Скоро мы отправим сына в школу в Беларуси. Но я понимаю, что родители стареют, рано или поздно придется за ними ухаживать. И я готов к ним переехать. Работу в Италию я найду.

— А как родители относятся к твоей семье?

— И к жене и к сыну они относятся очень хорошо. Недавно моя жена прислала им фотографию нашего сына Семена. Так папа написал в ответ: «Очень красивый сын моего сына!».

Валерий говорит о своих родителях с большой теплотой.

— Не скажу, чтобы я полюбил их с первого дня… Чувства пришли со временем. Но сейчас я ради них пойду на край света! Даже больше — я готов отдать за них свою жизнь. У меня Бог что-то забрал, но чем-то и наградил. Знаю, что у многих детдомовцев жизнь не складывается. Можно сказать, мне повезло! Этим летом я вместе с женой и сыном поеду в Италию: в этом году отцу исполняется 70 лет, и мы решили отпраздновать это событие всей семьей. Поедем к ним втроем впервые. В будущем мы с супругой хотим обвенчаться и пригласить моих родителей.

Молодой человек признается, что его ждет еще много хлопот.

— Нужно менять фамилию себе, жене и ребенку. Вопрос и с отчеством, его ведь тоже нужно менять. Буду надеяться, что мы успеем сделать все документы до нашей поездки. Очень хочется наконец-то собраться всей семьей вместе!

ЕСТЬ ВОПРОС.

Можно ли в Беларуси усыновить взрослого человека?

— В Беларуси усыновление устанавливается только в отношении несовершеннолетних, — рассказали «Комсомолке» в Национальном центре усыновления Минобразования. — При этом разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати и не более сорока пяти лет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.

«Мы были уверены, что наш адвокат справится с этим делом».

— Мы решили укрепить наши отношения усыновлением. Мы были уверены, что наш адвокат справится с этим делом, — рассказала «Комсомолке» Валентина Армани, мать Валерия.

— Как восприняли эту новость ваши родственники и знакомые?

— Они знали нашу ситуацию и, конечно, поздравили нас.

— Как вы отметите это событие?