«Теперь ты наш сын!»: итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
Валерий Микулко из Сморгони в 10 лет остался сиротой и вместе с двумя родными сестрами оказался в детдоме.
Валерий Микулко из Сморгони в 10 лет остался сиротой и вместе с двумя родными сестрами оказался в детдоме.
В 11 лет мальчика отправили на оздоровление в Италию, где он подружился с итальянскими супругами Этио и Валентиной. А спустя 21 год он по решению суда итальянского города Тренто официально стал сыном Этио Презари и Валентины Армани.
«ОБНЯЛ МАМУ, А ОНА РАСПЛАКАЛАСЬ».
— Родители прислали мне сообщение в WhatsApp: «Теперь ты наш сын. Добро пожаловать. Обнимаем и целуем. Этио и Валентина», — не скрывая радости, рассказывает Валерий. — Конечно, я был рад!
В Италию Валерий попал воспитанником интерната через благотворительный фонд «Поможем им жить». Принимающей стороной в Италии были супруги Этио Презари и Валентина Армани. Тот день, когда он впервые увидел своих родителей, Валерий запомнил на всю жизнь.
— Я вышел из автобуса. Увидел маму, обнял ее, а она расплакалась, — вспоминает Валерий. — Я до сих пор помню, как они привели меня в мою комнату, где на дверях было написано «Валери». Там меня ждала корзина подарков. Родители спали, а я их распаковывал. Было очень много подарков… Утром проснулся и увидел новые джинсы и кроссовки, которые, конечно же, не шли ни в какое сравнение с моей детдомовской одеждой. Я сразу переоделся, вышел к завтраку. Помню, как моя итальянская семья учила меня пользоваться столовыми приборами, я ведь этого не умел…
С тех пор Валерий каждый год ездил в итальянскую семью в коммуну Брегуццо, что в регионе Трентино —
— Стоит признаться, что мои поездки в Италию были под угрозой
— А как вы общались со своей итальянской семьей?
— Я отправлял им письма на русском, а переводчица в Италии их переводила. Первый год я не понимал ни слова из того, что мне говорили… Этио и Валентина звонили мне в детдом на вахту, я поднимал телефон и просто их слушал. Знал лишь одну фразу на итальянском: «Нон каписко» — «я не понимаю». Став взрослым, я уже сам звонил им с почты, уже мог немного говорить. Язык изучаю и сейчас. Так получилось, что
Сейчас у Валерия есть своя семья: жена Виктория, 5-летний сын Семен.
— Я отучился на кинолога, ветврача, окончил курсы
«НИКТО ИЗ РОДСТВЕННИКОВ НЕ ЗАХОТЕЛ НАС УСЫНОВИТЬ».
Валерий признается, что не хотел никому рассказывать о том, что его усыновили. Но эту новость опубликовали итальянские СМИ, а белорусские ее подхватили — еще бы, не часто взрослые люди вдруг обретают приемных родителей! Такое случается, пожалуй, лишь в романах — например, в знаменитой «Маленькой жизни» Ханья Янагихары, главный герой которой после череды трагических событий становится приемным сыном любящих родителей в 30-летнем возрасте.
— Валерий, знакомые за тебя порадовались, когда узнали об усыновлении?
— Большинство — да. Но
— А кому принадлежала идея тебя усыновить?
— Папа намекал на это. И однажды во время рейса я много думал о семье и решил, что хочу стать Презари. Позвонил отцу и предложил взять его фамилию. Папа обрадовался: «Я же тебе это давно говорил!» Он сразу начал заниматься вопросом усыновления, нанял адвоката. При этом сказал мне: «Независимо от решения суда ты все равно будешь нашим сыном». С тех пор я начал называть их папа и мама…
— Значит, ты сейчас полноправный член семьи Презари и Армани, их наследник?
— Получается, что так. Но для меня официальная бумага об усыновлении не так важна. Они для меня все равно родители, а я для них сын. Они мои ангелы. Все, что у меня есть, это благодаря им! Они всегда мне помогали, в том числе финансово.
Пока Валерий не планирует жить в Италии:
— Скоро мы отправим сына в школу в Беларуси. Но я понимаю, что родители стареют, рано или поздно придется за ними ухаживать. И я готов к ним переехать. Работу в Италию я найду.
— А как родители относятся к твоей семье?
— И к жене и к сыну они относятся очень хорошо. Недавно моя жена прислала им фотографию нашего сына Семена. Так папа написал в ответ: «Очень красивый сын моего сына!».
Валерий говорит о своих родителях с большой теплотой.
— Не скажу, чтобы я полюбил их с первого дня… Чувства пришли со временем. Но сейчас я ради них пойду на край света! Даже больше — я готов отдать за них свою жизнь. У меня Бог
Молодой человек признается, что его ждет еще много хлопот.
— Нужно менять фамилию себе, жене и ребенку. Вопрос и с отчеством, его ведь тоже нужно менять. Буду надеяться, что мы успеем сделать все документы до нашей поездки. Очень хочется
ЕСТЬ ВОПРОС.
Можно ли в Беларуси усыновить взрослого человека?
— В Беларуси усыновление устанавливается только в отношении несовершеннолетних, — рассказали «Комсомолке» в Национальном центре усыновления Минобразования. — При этом разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым ребенком должна быть не менее шестнадцати и не более сорока пяти лет.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.
«Мы были уверены, что наш адвокат справится с этим делом».
— Мы решили укрепить наши отношения усыновлением. Мы были уверены, что наш адвокат справится с этим делом, — рассказала «Комсомолке» Валентина Армани, мать Валерия.
— Как восприняли эту новость ваши родственники и знакомые?
— Они знали нашу ситуацию и, конечно, поздравили нас.
— Как вы отметите это событие?
— Валерий, Вика и Семен в августе приедут к нам, и мы отметим это событие вместе с нашими родственниками и друзьями. Все этого ждут!