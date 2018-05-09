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05:33 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке пять километров дорог обновили разметкой

Бригады владивостокского муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обновили дорожную разметку на центральных улицах столицы Приморья.

«Сплошные и прерывистые горизонтальные линии, а также жёлто-белые “зебры” наносят краской со световозвращающими элементами. Эти работы проводятся в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения», — сообщается на сайте администрации Владивостока.

Как отметили в МБУ «Содержание городских территорий», работы по нанесению разметки проведены по улицам Светланской, Уборевича, Алеутской, Фонтанной, Океанском проспекте, Всеволода Сибирцева. Рабочие прошли пять километров осевых линий и около 1000 квадратных метров разметки типа «зебра».

«В этом году дорожникам предстоит нанести во Владивостоке более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии», — отмечается в пресс-релизе.

«Задача-минимум — добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача-максимум — переход на термопластик. Это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», — рассказал о перспективах мэр города Виталий Веркеенко.

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