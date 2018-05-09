Во Владивостоке пять километров дорог обновили разметкой

«Сплошные и прерывистые горизонтальные линии, а также жёлто-белые “зебры” наносят краской со световозвращающими элементами. Эти работы проводятся в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения», — сообщается на сайте администрации Владивостока.

Как отметили в МБУ «Содержание городских территорий», работы по нанесению разметки проведены по улицам Светланской, Уборевича, Алеутской, Фонтанной, Океанском проспекте, Всеволода Сибирцева. Рабочие прошли пять километров осевых линий и около 1000 квадратных метров разметки типа «зебра».

«В этом году дорожникам предстоит нанести во Владивостоке более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии», — отмечается в пресс-релизе.