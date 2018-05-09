Во Владивостоке пять километров дорог обновили разметкой
Бригады владивостокского муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обновили дорожную разметку на центральных улицах столицы Приморья.
Бригады владивостокского муниципального предприятия «Содержание городских территорий» обновили дорожную разметку на центральных улицах столицы Приморья.
«Сплошные и прерывистые горизонтальные линии, а также
Как отметили в МБУ «Содержание городских территорий», работы по нанесению разметки проведены по улицам Светланской, Уборевича, Алеутской, Фонтанной, Океанском проспекте, Всеволода Сибирцева. Рабочие прошли пять километров осевых линий и около 1000 квадратных метров разметки типа «зебра».
«В этом году дорожникам предстоит нанести во Владивостоке более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии», — отмечается в
«Задача-минимум — добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии.