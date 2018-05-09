Гимнастка Екатерина Веденеева из Иркутска победила на международном турнире во Франции

Победа иркутской гимнастки Екатерины Веденеевой на престижных соревнованиях. Спортсменка заняла первое место в многоборье на международном турнире по художественной гимнастике «Памяти Вероники Кристоф». Соревнования проходили 5 и 6 мая во французском Корбей-Эссоне.

Кстати, в многоборье Екатерина стала лучшей уже второй год подряд. Серебро и бронза в многоборье достались гимнасткам из Болгарии.

Напомним, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у тренера Елены Дрожановой.