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06:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Гимнастка Екатерина Веденеева из Иркутска победила на международном турнире во Франции

В многоборье ей не было равных.

Победа иркутской гимнастки Екатерины Веденеевой на престижных соревнованиях. Спортсменка заняла первое место в многоборье на международном турнире по художественной гимнастике «Памяти Вероники Кристоф». Соревнования проходили 5 и 6 мая во французском Корбей-Эссоне.

Кстати, в многоборье Екатерина стала лучшей уже второй год подряд. Серебро и бронза в многоборье достались гимнасткам из Болгарии.

Напомним, мастер спорта международного класса Екатерина Веденеева занимается в детско-юношеской спортивной школе «Зенит» у тренера Елены Дрожановой.

— В турнире участвовали гимнастки из России, Белоруссии, Хорватии, Финляндии, США, Испании и других стран, — сообщили в Министерстве спорта Иркутской области. — В упражнениях с обручем и мячом иркутянка завоевала серебро. Третьей она стала в упражнениях с лентой.

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