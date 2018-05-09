«Глазам не поверила» — цены на молоко в Приморье существенно меняются

Источник: ДЕЙТА

Пока местные производители не столь успешно конкурируют с молочной продукцией из других регионов, но ситуация может скоро измениться. Датские коровы помогут снизить цены на приморское молоко.

Но вначале о главном, о ценах на молоко в торговых центрах, магазинах и продуктовых ларьках краевого центра. По состоянию на пятницу, 8 мая, приморцы испытали настоящий шок в магазинах города.

«Пару недель не была в супемаркете, сегодня увидела цены — не поверила своим глазам, — рассказала в беседе с DEITA.RU жительница Первомайского района Владивостока Светлана Ивановна, — даже очки отыскала в сумке, подошла поближе — нет, глаза не обманули: литр молока за 44 рубля. Социальная цена. Причем в супермаркете насчитала несколько подобных ценников на молоко разного процента жирности — от 1,5 до 3,4 процентов.

Жаль, на местное молоко таких цен практически нет. Только один вид отыскала — 66 рублей за 1 литр. Хорольское молоко. Правда и срок хранения у него не месяцы, как указано на «привозных», а десять дней, значит — натуральное, — отметила собеседница.

Действительно, в торговых центрах приморской столицы почти месяц наблюдается радующая глаз покупателей тенденция — доступные цены «добрались» и до молока.

Пока такое положение сохраняется — привозное молоко из Красноярского края, Амурской области стоит заметно дешевле.

Красноярского производства (цены указаны за 1 л) — 3,2 и 2,5 процента жирности стоит 49 рублей. Продукция из Амурской области 6% — 77 рублей, 3,2% — 66 рублей, 2,5% — 65 рублей. Вся продукция оказалась длительного срока хранения — от нескольких месяцев и выше.

Что касается молока местного производства — Арсеньевское — 2,5% продавалось за 88 рублей, такой же жирности уссурийское стоило на 4 рубля 50 копеек дороже — 92 рубля 50 копеек, а 3,2% жирности — уже 99 рублей 50 копеек.

Артемовская продукция (срок хранения также 10 суток) — 2,5 и 3,2% стоила 95 рублей, от 3,2 до 3,7% жирности — 104 рубля. Молоко производства Владивостокского молкомбината 3,2% — 94 рубля, а хорольское продавалось по социальной цене 3,4% жирности от 89 рублей.

При этом оптовые цены на молоко в том же Красноярске составляют от 65 рублей за литр, то есть в розницу, естественно, будет дороже. Фермерское молоко продается от 50 рублей за литр, а молоко в тетрапаке от 55 рублей (опт).

Но больше всего изумили цены на молоко в Амурской области. К слову, молоко и молочную продукцию в Благовещенске предлагают только 27 компаний. Оптовая цена составляет, в среднем, 1 литр 3,2% жирности — 75 рублей, а молоко, также представленное в Приморье, у себя «дома», в Благовещенске, стоит выше, чем в нашем регионе. 1 литр в тетрапаке жирностью от 1,5% до 3,2% — от 97 рублей 80 копеек до 99 рублей 23 копеек.

Вот такой парадокс — амурское молоко, которое продается в Приморье, стоит дешевле, чем в самой Амурской области.

При этом в Приморье уже явно видна работа местных властей не только по насыщению рынка продукцией, но и напряженная работа в области стабилизации цен и расширения ассортимента доступных продуктов питания. Многие ведущие торговые сети региона откликнулись на призыв главы региона и «социальных» ценников в магазинах становится все больше.

Ситуация на молочном «рынке» края начинает меняться. Одно из ведущих молочных предприятий региона, которое занимается и собственным воспроизводством и готовит племенное поголовье для реализации местным сельхозпроизводителям, пополнилось стадом из 185 датских буренок. Новое «пополнение» сможет еще более насытить рынок молочной продукцией местного производства, что, следовательно, и отразится на конечной цене.

Приморцы на это рассчитывают.