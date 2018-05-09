Детсадовцы Новосибирска устроили шествие «Бессмертного полка»

Андрей Амитиров, участник «Бессмертного полка»: «Это Амитиров, младший сержант. Всю войну прошел наводчиком реактивного миномета. И с Германией воевал, и с Японией. Сейчас новый Амитиров — праправнук: имя — как у второго деда, который с войны не пришел».