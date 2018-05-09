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06:35 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Детсадовцы Новосибирска устроили шествие «Бессмертного полка»

Новосибирские дошколята сегодня влились в ряды «Бессмертного полка». Воспитанники детского сада «Семья» устроили шествие с портретами своих прапрадедов.

Поддержать детей пришли родители, бабушки, дедушки. После небольшого митинга колонной прошли вокруг детского сада, несмотря на проливной дождь.

Андрей Амитиров, участник «Бессмертного полка»: «Это Амитиров, младший сержант. Всю войну прошел наводчиком реактивного миномета. И с Германией воевал, и с Японией. Сейчас новый Амитиров — праправнук: имя — как у второго деда, который с войны не пришел».

Во время загрузки произошла ошибка.
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