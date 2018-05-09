Детсадовцы Новосибирска устроили шествие «Бессмертного полка»
Новосибирские дошколята сегодня влились в ряды «Бессмертного полка». Воспитанники детского сада «Семья» устроили шествие с портретами своих прапрадедов.
Новосибирские дошколята сегодня влились в ряды «Бессмертного полка». Воспитанники детского сада «Семья» устроили шествие с портретами своих прапрадедов.
Поддержать детей пришли родители, бабушки, дедушки. После небольшого митинга колонной прошли вокруг детского сада, несмотря на проливной дождь.
Андрей Амитиров, участник «Бессмертного полка»: «Это Амитиров, младший сержант. Всю войну прошел наводчиком реактивного миномета. И с Германией воевал, и с Японией. Сейчас новый Амитиров — праправнук: имя — как у второго деда, который с войны не пришел».