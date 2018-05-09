Выставка «Великая Победа» открылась во Владивостоке

Более 30 работ, среди которых немало крупноформатных (до пяти метров) полотен, представили на суд публики художники не только из Владивостока, но и из других городов Приморского края.

— История нашей выставки началась в 2015 году, когда мы организовали проект «Краски Победы», — рассказала РИА VladNews искусствовед Ольга Зотова. Напомню, в тот юбилейный год мы разместили экспозицию не в залах, а в палатках на Корабельной набережной, там, где завершался ход Бессмертного полка. Экспозиция пользовалась огромным успехом! Но, конечно, посмотреть ее смогли не все желающие, потому что проект работал только 9 мая. И вот, несколько лет спустя, взяв за основу большинство тех работ, что были представлены на «Красках Победы», и добавив новые, мы предлагаем вниманию зрителей «Великую Победу».

В экспозицию включены сюжетно-тематические полотна, выражающие весь спектр ассоциаций и эмоций, связанных с войной.

Самое масштабное полотно пятиметровый диптих «Битва» Олега Подскочина, в нем много символических образов, из которых создаются масштабные сцены сражений, включенные автором в общий культурный контекст, уничтожаемый войной, собирающей страшную жатву не только во время баталий, но и десятилетия спустя.

Главная тема выставки: война это катастрофа для тех народов, которые в нее вовлечены.

Также на выставке организована зона видео, где показывается ролик о «Красках Победы». Там можно увидеть, к примеру, как люди один за другим заходят в наши палатки и осторожно, потому что там довольно тесно, стараются фотографироваться с картинами, почтительно, не мешая друг другу, дают возможность и посмотреть работы, и сделать селфи.

«Великая Победа» — проект, зовущий к размышлению, к спокойствию и разуму. В нем нет ура-патриотизма, но много аллегорических работ, заставляющих всерьез подумать о том, что несет людям война и почему мир самое главное в жизни, и какие уроки мы должны извлечь из истории Великой Отечественной и помнить о них всегда, чтобы не повторить ту трагедию…