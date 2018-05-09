Депутаты поздравляют ветеранов с Днем Победы

Источник: НИА Красноярск

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного Собрания края:

— Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. И в моей семье свято хранятся традиции и воспоминания, связанные с участием наших родственников на фронтах той великой войны.

Один из моих дедов в декабре 1941 года в составе сибирской дивизии прибыл под Москву, закончил же войну в Берлине. Сам факт того, что человек прошел войну через многие сражения, через многие страны и при этом выжил, поистине является чудом. Когда в семье мы говорим об этом, особенно остро осознаём, какой ценой эта победа досталась.

С детства помню рассказы моего деда о больших сражениях, о каких-то малых событиях, о нехитром быте наших солдат. Такие рассказы — живая картина того, как все это было. Ветераны, которые и сегодня живы, являются для нас источником правды о войне, который мы должны ценить.

Хочу сказать всем фронтовикам, всем тем, кто в тылу ковал нашу победу: «Низкий вам поклон». И огромное спасибо за то, что, несмотря на свои года, вы до сих пор участвуете в воспитании молодого поколения. Значит, есть будущее у страны и у последующих поколений — потомков победителей.

Алексей Клешко, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края:

— 9 Мая — это один из тех праздников, которые объединяют людей и горем, и радостью. Радость — от того, что превозмогли все трудности, что хватило собственных сил и тех сверхусилий, которые затратила страна, когда весь народ боролся за победу. Горечь — от пролитой крови, от пролитого пота, от огромных жертв, которые понесла каждая семья. Это на самом деле переоценить невозможно.

Особое значение слова «моя победа» имеют в городах, селах, поселках, которые не были линией фронта, но отправили своих сыновей, своих мужчин на войну, где женщины встали к станкам, начали пахать поля, валить деревья, чтобы обеспечить фронт и тыл лесом. Это все огромный труд людей, это подвиг, цена которого безмерна. Не понимать этого невозможно.

День Победы — это действительно праздник со слезами на глазах от горечи жертв, праздник с огромным чувством памяти и долга перед всеми, кто погиб на фронтах, кто трудился в тылу. Это общая победа всего народа, не разделенного национальностями, границами, сословиями. Народная победа.

Анатолий Самков, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан:

— Великая Отечественная война для меня, как и для всех жителей нашей страны, является по-настоящему великой, потому что победа одержана великими солдатами. Это великий подвиг, наша память, наша гордость, наша слава. Мы не должны забывать, что наши солдаты отстояли не только свою Родину, но и освободили Европу от фашистской чумы.

Я горд тем, что отец мой воевал, несмотря на то, что он, как говорили, находился на брони. В июле 1942-го он пошел добровольцем в 78-ю добровольческую стрелковую бригаду красноярцев. Уже в октябре 1942 года их подразделение было на Калининском фронте, где полегло очень много наших земляков — военнослужащих той бригады. На войне пропал без вести мой дядя, воевали несколько близких родственников моего отца.

Моя мама — труженик тыла, она осталась в годы Великой Отечественной войны одна с четырьмя детьми, работала, воспитывала, оберегала нас. Удивительно то мужество, когда, несмотря на страдания и лишения, наши люди выдержали и выжили, мобилизовались и победили.

Помните известные слова: «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами»? Об этом сказал Молотов, в те годы народный комиссар иностранных дел СССР, и в конечном счете так и случилось: победа осталась за нами. И это главное.

Виктор Кардашов, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту:

— Каждый год 9 мая у меня возникает ощущение, что отношение к войне, к людям, к событиям того времени меняется. В том смысле, что война — это действительно очень тяжелое испытание, и наши предшественники совершили огромный подвиг, чтобы победить.

Вспоминаю свои детские годы — как мы играли в войну. До сих пор помню советские фильмы тех лет, люблю их. А в эти дни, конечно, вспоминаю всех родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди близких родственников — моих и моей жены — были фронтовиками восемь человек, кто-то пришел с боевыми ранениями, а двое не вернулись, один из них погиб, похоронен в Германии, в братской могиле.

Люди, пережившие войну, никогда не жаловались и никогда особо об этом не рассказывали, и вот сейчас не хватает их личных воспоминаний, а в молодости, к сожалению, мы об этом не расспрашивали. Миллионы людей прошли через военную «мясорубку», и с каждым годом лишь растет уважение к тому, что сделали наши предшественники.

Поздравляю всех с 9 Мая — это наш общий праздник. Хочу поклониться в ноги тем, кто пережил войну не только на фронте, но и в тылу. По рассказам мамы, а она была учительницей начальных классов, знаю, как они колоски в поле собирали, как работали в колхозе, это известно не по книжкам.

Низкий поклон тем, кто дал нам сегодня возможность жить. С праздником!

Петр Медведев, депутат Законодательного Собрания:

— Великая Отечественная война не обошла ни один дом в Советском Союзе. Все делалось для фронта, для Победы. Каждый мобилизовал свои возможности, чтобы приблизить этот день. В тылу работали фабрики и заводы, люди знали, что над страной нависла угроза уничтожения. Вместе мы смогли победить злейшего врага. Нелегко пришлось восстанавливать страну, и неслучайно многим городам было присвоено звание героев.

9 Мая мы вспоминаем как день трагедии и день победы народа над фашизмом. Война уходит в прошлое, но раны не могут залечиться. Мы должны помнить своих героев, извлечь уроки и крепко защитить границы. Порох должен быть всегда сухим. Необходимо уделить внимание Вооруженным силам, поддерживать армию в это сложное время, когда западные страны проявляют агрессию в отношении нашей страны.

Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Нужно уделять особое внимание этой категории людей, а также «детям войны».

Николай Трикман, депутат Законодательного Собрания:

— 22 июня 1941 года Гитлер вероломно напал на нашу страну. Он считал, что должен в течение двух недель по плану «Барбаросса» завоевать Советский Союз, разгромить, разбомбить его и вообще уничтожить. Но на этом он обломал зубы. Невозможно победить народ, который уверен в своей правоте, в своей победе.

Считаю, что сегодня нашу историю искажают. Пытаются приписать победу не Советскому Союзу, а Великобритании, Франции, США. Считаю, что это абсолютно недопустимо. Необходимо возвращать историю в свое русло, чтобы наши дети и внуки знали, кто победил в этой войне, почему и для чего. Роль советского народа в Великой Отечественной войне огромна, недооценивать ее нельзя.

У меня дед не вернулся с фронта — пропал без вести, и все попытки найти не увенчались успехом. Мама в годы войны работала на лесоповале с утра до вечера. Никто не жаловался, у всех была цель — победить и по-новому строить советское государство, что и было сделано после войны, когда разрушенное восстанавливалось.

Хочу в первую очередь поздравить ветеранов и тружеников тыла, пожелать им здоровья.

Иван Серебряков, депутат Законодательного Собрания:

— День Победы — это героический подвиг нашего народа. У нас в семье и по линии отца, и по линии матери воевали деды, прадеды. Все прошли через это жерло войны, все являются кавалерами орденов. Это тот самый пример, который наши предки дали для потомков, чтобы на них равнялись. Идя по жизни вперед, нередко оглядываюсь назад и думаю: как бы поступили они, какими критериями бы руководствовались? В этом духе стараюсь воспитывать и своих детей.

9 Мая — это второй день рождения нашего государства. Европейские страны могут говорить о толерантности, о том, что нужно прощать… Но нас как нации не должно было быть в планах фашистской Германии, мы должны были быть уничтожены. И поэтому мы должны быть благодарны нашим солдатам за их подвиг и героизм.

Дед у меня воевал, прорывал блокаду Ленинграда, был командиром взвода связи. Ему, молодому офицеру, дали задание: связистам нужно было пройти вперед за линию фронта и проложить телефонные провода для того, чтобы при наступлении у наших войск была связь. То есть ты должен идти самый первый под артобстрелом в тыл к врагу. Все понимали, что это билет в один конец, вернуться практически нереально. Брали только добровольцев. Мой дед как коммунист и офицер пошел, взяв еще 30 человек. В живых оттуда вернулись только двое: он и еще один сержант. Дед был ранен и контужен, его отправили в медсанбат, наградили орденом Красной Звезды. А в 1945 году, когда он вернулся в строй, в бою разорвался фугас, и осколок прилетел прямо в этот орден, под сердце, и выбил околыш на звездочке. Он его потом краской закрашивал…

Евгений Черных, депутат Законодательного Собрания:

— От родственников в детстве я не слышал про войну, бабушка и дедушка умерли, когда я был еще маленький. Но со слов матери я слышал о своем прадеде, который во время войны дошел до города Тильзита (сейчас это Советск в Калининградской области), а моя прабабушка помогала партизанам, приносила им какие-то вещи…

Когда в школе изучали историю, мне было обидно, что на этот предмет отводится так мало часов. Знать свою историю, знать о событиях тех лет молодежи важно и нужно, ведь «без прошлого нет настоящего». И в первую очередь нужно знать о подвиге фронтовиков. Они шли в атаку под пулями, защищали свою землю. Миллионы человек полегли в военные годы, не вернулись с полей сражений. Они погибли, чтобы жили мы. Стереть из памяти то, что выстрадал народ, невозможно.