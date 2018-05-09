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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Омск со всей страной отмечает 9 Мая

Синоптики обещают солнечную погоду.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 9 мая, омичи вместе со всей Россией отмечает отмечают праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ровно 73 года назад, 9 мая в 0:43 по московскому времени в 1945 году, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Сегодня в Омске пройдет масса торжественных мероприятий. Среди них автопробег, возложение венков, Парад Победы, шествие Бессмертного полка, салют и многое другое. Ознакомиться с картой мероприятий можно ТУТ.

Какие магистрали перекрыты на время празднования 9 Мая портал Om1.ru уже рассказывал.

Кстати, в этом году салют будут запускать в двух местах. Увидеть его можно будет в парке «Советский», или на Иртышской набережной в районы бывшей гостиницы «Омск». После торжественного фейерверка домой омичей развезет автобус.

На сегодня синоптики обещали солнечную погоду до +10…+15 градусов. Днем местами может пройти небольшой дождь, но он не сможет омрачить праздничный настрой горожан.

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