Омск со всей страной отмечает 9 Мая

Источник: Om1.ru

Сегодня, 9 мая, омичи вместе со всей Россией отмечает отмечают праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Ровно 73 года назад, 9 мая в 0:43 по московскому времени в 1945 году, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Сегодня в Омске пройдет масса торжественных мероприятий. Среди них автопробег, возложение венков, Парад Победы, шествие Бессмертного полка, салют и многое другое. Ознакомиться с картой мероприятий можно ТУТ.

Какие магистрали перекрыты на время празднования 9 Мая портал Om1.ru уже рассказывал.

Кстати, в этом году салют будут запускать в двух местах. Увидеть его можно будет в парке «Советский», или на Иртышской набережной в районы бывшей гостиницы «Омск». После торжественного фейерверка домой омичей развезет автобус.