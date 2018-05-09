Источник: Агентство «Москва»

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Москва вошла в список 30 лучших студенческих городов мира благодаря поднявшемуся рейтингу столичных вузов, а также улучшению их финансовой доступности и активности работодателей. Об этом говорится в рейтинге QS Best Student Cities Ranking, распространенном в среду британской компанией Quacquarelli Symonds.

По результатам исследования, во время которого были проанализированы 489 городов мира, российская столица заняла 28-е место, улучшив положение на 11 позиций по сравнению с прошлым годом.

Наряду с Москвой в рейтинг попали еще три российских города. Томск поднялся с 91-го на 74-е место, Санкт-Петербург улучшил свои позиции и поднялся на 76-ю строчку, а Новосибирск занял 96-е место.

При подготовке рейтинга QS оценивает такие шесть аспектов, как рейтинг местных университетов, интернациональный студенческий состав, привлекательность города, активность работодателей, финансовая доступность, мнение студентов.

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Все четыре российских города улучшили перспективы трудоустройства для студентов и поднялись в категории «активность работодателей». Лидером здесь опять же является Москва. Одновременно все российские города вошли в Топ-50 самых бюджетных для студентов, а Томск (5) и Новосибирск (10) заняли позиции в первой десятке по показателю «финансовая доступность».

Томск же, по мнению студентов, также оказался самым привлекательным местом из российских городов для учебы после Москвы (41), заняв 82-ю позицию. Всего же этот критерий оценивает отзывы более 50 тыс. студентов о качестве студенческой жизни в городе и готовности остаться после окончания учебы.

Мнение эксперта

Директор по исследованиям QS Бен Софтер в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что движение вверх по рейтингу Москвы сделает ее более привлекательной для будущих студентов, которые задумываются над тем, чтобы учиться в российской столице. «Например, она поднялась на девять строчек в разделе “активность работодателей”, достигнув двенадцатого показателя в мире в этой группе, — сказал эксперт. — Это является свидетельством широкого признания успешности московских выпускников и самих вузов, как на родине, так и за ее пределами».

Во-вторых, она также прибавила семь позиций в разделе «финансовая доступность», придав уверенности студентам, которые переживают по поводу стоимости жизни в том городе, где они, возможно, будут учиться. Всего 40 городов в мире показали лучший результат. Бен Софтер директор по исследованиям QS

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Он также обратил внимание на то, что Москва сумела улучшить свои позиции в списке благодаря более высокому положению некоторых ее вузов в рейтинге QS лучших университетов мира. В распространенном в июне прошлого года исследовании QS World University Rankings 2018, включающем в себя в общей сложности 965 лучших мировых вузов, были представлены 22 российских учебных заведения. Из них восемь действуют в столице, а Московский государственный университет им. Ломоносова, заняв 95-ю строчку, подтвердил звание флагмана российского образования.

Мировые лидеры

Самым же лучшим студенческим городом признан Лондон, который в этом году смог переместиться на две позиции вверх. Он оказался в первой двадцатке по пяти из шести критериев. Самым слабым местом британской столицы оказалась его финансовая доступность. В этом разделе Лондон идет на 113-й строчке, уступая лишь Сиднею.

На втором месте оказался Токио, сумевший подняться на две строчки по сравнению с прошлым годом. Мельбурн идет на третьем месте. В целом в первую десятку рейтинга вошли также Монреаль (4), Париж (5), Мюнхен (6), Берлин (7), Цюрих (8), Сидней (9), Сеул (10). При этом Цюрих и Сидней, которые в прошлом году были в середине второй десятки, сумели на этот раз пробиться в Топ-10, в то время как Монреаль потерял лидерство.