Администрация Красноярска ищет выход из конфликта с ГИБДД
Повод остаётся прежним — благоустройство проспекта Мира.
Повод остаётся прежним — благоустройство проспекта Мира.
После заявления
«Разработанный проект благоустройства предусматривает установку ограждающих конструкций. Но это будут не те ограждения, к которым мы привыкли, а столбики, которые ограничивают парковку и заезд автомобилей на тротуары», — заявил заместитель руководителя департамента городского хозяйства по благоустройству Анатолий Кукарцев.
Решение это не окончательное, администрация надеется согласовать его с ГИБДД в течение двух недель.