В Новосибирске начался парад, посвященный Дню Победы

В День Победы, 9 мая, в центре Новосибирска по традиции проходит парад, посмотреть на который приходят тысячи жителей столицы Сибири. И в этот раз к 10.00 многие горожане собрались на площади Ленина.

— Всех пришедших поприветствовал командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, — передает корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев.

Всего в параде участвуют более 1800 военнослужащих, а также представителей силовых структур.

Кроме того, впервые в Новосибирске торжественный парад возглавят участники военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты Новосибирского командного речного училища, — — рассказывают в 41 общевойской армии Центрального военного округа.