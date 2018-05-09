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06:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске начался парад, посвященный Дню Победы

В нем участвует более 1800 военнослужащих и представителей других силовых структур.

В День Победы, 9 мая, в центре Новосибирска по традиции проходит парад, посмотреть на который приходят тысячи жителей столицы Сибири. И в этот раз к 10.00 многие горожане собрались на площади Ленина.

— Всех пришедших поприветствовал командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон, — передает корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев.

Всего в параде участвуют более 1800 военнослужащих, а также представителей силовых структур.

Кроме того, впервые в Новосибирске торжественный парад возглавят участники военно-патриотического клуба «Каравелла» и курсанты Новосибирского командного речного училища, — — рассказывают в 41 общевойской армии Центрального военного округа.

На параде новосибирцы увидят 39 единиц военной техники: к примеру, бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1». Кроме того, впервые в строю будут самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК» и мотовездеходы марки АМ-1.

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