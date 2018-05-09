В Новосибирске начался парад, посвященный Дню Победы
В нем участвует более 1800 военнослужащих и представителей других силовых структур.
В нем участвует более 1800 военнослужащих и представителей других силовых структур.
В День Победы, 9 мая, в центре Новосибирска по традиции проходит парад, посмотреть на который приходят тысячи жителей столицы Сибири. И в этот раз к 10.00 многие горожане собрались на площади Ленина.
— Всех пришедших поприветствовал командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа
Всего в параде участвуют более 1800 военнослужащих, а также представителей силовых структур.
Кроме того, впервые в Новосибирске торжественный парад возглавят участники
На параде новосибирцы увидят 39 единиц военной техники: к примеру, бронированные автомобили марки «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1». Кроме того, впервые в строю будут самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК» и мотовездеходы марки АМ-1.