Красноярский художник Василий Слонов презентовал свой новый проект

Василий Слонов презентовал к Дню Победы художественно-гуманистический проект «Сверх Русская Идентика». Автор считает, что данное его творчество и имеет несколько степенейпосвящения. Персональная степень: проект посвящён Виктору Петровичу Астафьеву и его произведению «Прокляты и убиты». Историческая степень: проект посвящён победе над фашизмом в Великой Отечественной войне. И социальная степень: проект посвящается ветеранам и инвалидам всех войн. Как признался автор накануне презентации: «Очередная порция художественного напалма кипит в моих бомболюках»! Василий считает, что игрушки-инвалиды призваны формировать реалистическое отношение к войне и вызывать сопереживание у современников, их детей, и последующих поколений.