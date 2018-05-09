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06:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии День Победы встречают 46 849 ветеранов и тружеников тыла

УФА, 9 мая 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Жители России сегодня празднуют 73-ю годовщину Великой Победы. Это священная дата и символ единения и беспримерного героизма народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма. Праздничные мероприятия проходят по всей стране.

Источник: Башинформ

В Башкирии годовщину Победы встречают 46 849 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц. Из них 1842 — это непосредственно участники боевых действий 1941−1945 годов, 31 878 тружеников тыла, 119 лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» и 121 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Вместе в россиянами День Победы празднуют жители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и Украины. Президент России накануне поздравил лидеров ряда стран с этой священной датой.

Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого. Глава российского государства выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами.

Традиционно, в честь Дня Победы на Красной площади пройдет парад Победы, а в каждом населенном пункте страны благодарные потомки встанут в ряды «Бессмертного полка».

В 12.00 часов по местному времени все ведущие телеканалы начнут трансляцию с Красной площади Военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на экранах будут демонстрироваться любимые фильмы Леонида Быкова «В бой идут одни старики», «Офицеры» Владимира Рогового, «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова.

Вечерний эфир продолжат праздничные концерты.

А в 20.55 по местному времени — все федеральные и региональные телеканалы, радиостанции России прервут передачи в память о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Минута молчания начнется после традиционного боя курантов на Спасской башне Кремля.

По официальным данным, страна, внесшая главный вклад в разгром фашизма, потеряла 26,6 млн человек.

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