Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Привет США: мимо доллара и санкций Китай идет в Крым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
У Волочковой протекла крыша
Как Вторая мировая повлияла на моду
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Климова жестко оценила «возрастных» женщин - СМИ
«Борьба переходит в агонию»: Михальчик о болезни
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
«Приговор»: профессор из США о новом правительстве РФ - СМИ
Военные Украины попали в засаду в Донбассе - СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Эскадрилья Героев» совершила полёт Памяти над Хабаровском

В акции участвовали 12 самолётов с портретами военных лётчиков на фюзеляжах.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске после Парада Победы и шествия Бессмертного полка во второй раз прошла акция Памяти героев-лётчиков Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эта акция проходит во второй раз — в небо снова взмывают пилоты, победившие врага в 1945-м.

В небе дальневосточной столицы гул и рёв моторов — от «Ерофей Арены» над Амуром идут 12 самолётов малой авиации с портретами военных летчиков. В воздушной колонне Як-52С и «Цессна», «Мауле» P2002 «Сьерра», Як-18Т «Тунгус» и «ЕвроСтар».

Самолёты взлетели с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, прошли вдоль набережной до железнодорожного моста и вернулись обратно. В числе пилотов двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников; мастер спорта СССР по самолетному спорту, заслуженный тренер РФ, судья международной категории, судья российской категории по самолетному спорту, пилот-инструктор Михаил Безденежных; мастер спорта Российской Федерации по самолетному спорту, летчик-испытатель ЛИИ им. Громова, пилот-инструктор Игорь Турик; летчики Владимир Левшин и Татьяна Новиковская.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и на радость хабаровчан выполнил ряд элементов высшего пилотажа.

 — Когда был военным лётчиком, всегда хотелось сделать больше, чем позволялось — в спорте наоборот, хочется сделать меньше того, что от меня требуют, — говорит Игорь Турик. — После спортивного садился в боевой самолёт и вообще никакого желания делать что-то за рамками. В спорте тебя вытаскивают на такие сложные режимы, что за рамки уже не хочется.

Напомним, акция впервые прошла в Хабаровске в 2017 году, поддержать её хотели и другие аэроклубы России, но по некоторым причинам этого сделать не смогли.

Все новости региона
 День Победы в Хабаровске завершился салютом
Это нужно живым - хабаровчане рассказали, почему вышли на «Бессмертный полк»
В Москве проходит акция «Бессмертный полк» (видеотрансляция)
Тонны шоколада заблокировали трассу в Польше
Путин вступился за ветерана, которого попыталась увести охрана
Лукашенко выступил против «приватизации победы в войне»
Forbes назвал самого влиятельного человека в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
В Польше начали расследование в отношении «Газпрома»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук рассказывает о том, как всем нам тяжело далась война
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь