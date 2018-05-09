«Эскадрилья Героев» совершила полёт Памяти над Хабаровском
В акции участвовали 12 самолётов с портретами военных лётчиков на фюзеляжах.
В акции участвовали 12 самолётов с портретами военных лётчиков на фюзеляжах.
В Хабаровске после Парада Победы и шествия Бессмертного полка во второй раз прошла акция Памяти
В небе дальневосточной столицы гул и рёв моторов — от «Ерофей Арены» над Амуром идут 12 самолётов малой авиации с портретами военных летчиков. В воздушной колонне Як-52С и «Цессна», «Мауле» P2002 «Сьерра», Як-18Т «Тунгус» и «ЕвроСтар».
Самолёты взлетели с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, прошли вдоль набережной до железнодорожного моста и вернулись обратно. В числе пилотов двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников; мастер спорта СССР по самолетному спорту, заслуженный тренер РФ, судья международной категории, судья российской категории по самолетному спорту,
Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и на радость хабаровчан выполнил ряд элементов высшего пилотажа.
— Когда был военным лётчиком, всегда хотелось сделать больше, чем позволялось — в спорте наоборот, хочется сделать меньше того, что от меня требуют, — говорит Игорь Турик. — После спортивного садился в боевой самолёт и вообще никакого желания делать
Напомним, акция впервые прошла в Хабаровске в 2017 году, поддержать её хотели и другие аэроклубы России, но по некоторым причинам этого сделать не смогли.