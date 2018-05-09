«Эскадрилья Героев» совершила полёт Памяти над Хабаровском

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске после Парада Победы и шествия Бессмертного полка во второй раз прошла акция Памяти героев-лётчиков Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», эта акция проходит во второй раз — в небо снова взмывают пилоты, победившие врага в 1945-м.

В небе дальневосточной столицы гул и рёв моторов — от «Ерофей Арены» над Амуром идут 12 самолётов малой авиации с портретами военных летчиков. В воздушной колонне Як-52С и «Цессна», «Мауле» P2002 «Сьерра», Як-18Т «Тунгус» и «ЕвроСтар».

Самолёты взлетели с аэродрома Калинка в пригороде Хабаровска, прошли вдоль набережной до железнодорожного моста и вернулись обратно. В числе пилотов двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Котельников; мастер спорта СССР по самолетному спорту, заслуженный тренер РФ, судья международной категории, судья российской категории по самолетному спорту, пилот-инструктор Михаил Безденежных; мастер спорта Российской Федерации по самолетному спорту, летчик-испытатель ЛИИ им. Громова, пилот-инструктор Игорь Турик; летчики Владимир Левшин и Татьяна Новиковская.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/p5_qv-K5CAU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из лётчиков Як-52 намеренно отстал от колонны и на радость хабаровчан выполнил ряд элементов высшего пилотажа.

— Когда был военным лётчиком, всегда хотелось сделать больше, чем позволялось — в спорте наоборот, хочется сделать меньше того, что от меня требуют, — говорит Игорь Турик. — После спортивного садился в боевой самолёт и вообще никакого желания делать что-то за рамками. В спорте тебя вытаскивают на такие сложные режимы, что за рамки уже не хочется.