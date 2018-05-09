Парад Победы в Иркутске: ветераны Великой Отечественной войны приехали на торжественное шествие
На Параде — и раритетная, и современная военная техника.
На Параде — и раритетная, и современная военная техника.
Парад ко Дню Победы в Иркутске начался в 11 часов. Первой на площадь графа Сперанского вышла раритетная техника — мотоциклы и автомобили, а затем уже современная — бронетранспортеры, комплекс «Тайфун», пусковая установка
В колонне также прошли сотрудники различных ведомств, артисты драмы «321-я Сибирская», студенты и школьники, которые исполнили вальс Победы. А наблюдали за всем этим не только горожане, но и ветераны. Они приехали на торжественный Парад Победы со всей области. Со слезами на глазах ветераны вспоминают тяжелые 1940-е.
Вот Иван Алексеевич Бровкин сегодня пришел на Парад с внучкой. На фронт он попал в 1943-м.
— Война началась и я вместо художественного училища попал в учебку в Черемхово, — рассказывает Иван Алексеевич. — Нас специально готовили для авиации, было два отряда. Один под Сталинград отправили, а я на 3-м Украинском фронте в 17-й воздушной армии служил.
Вот еще один ветеран — Петр Иванович Мирошников. Он, как и тысячи наших земляков, трудился в тылу. Тяжелые были времена.
— День Победы для меня самый большой важный праздник, который в памяти и радостный и горестный, — говорит Петр Иванович. — Горестный, когда вспоминаешь трудные военные годы, а радостный, потому что живем сейчас уже 73 года без войны. Когда началась война, мне было 14−15 лет. Летом пас стадо коров, это была очень ответственная работа, надо было каждую корову сберечь от зверей и от других потерь. А зимой матери помогал на шахте.