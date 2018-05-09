Парад Победы в Иркутске: ветераны Великой Отечественной войны приехали на торжественное шествие

Парад ко Дню Победы в Иркутске начался в 11 часов. Первой на площадь графа Сперанского вышла раритетная техника — мотоциклы и автомобили, а затем уже современная — бронетранспортеры, комплекс «Тайфун», пусковая установка зенитно-ракетного комплекса, реактивные системы залпового огня и другие.

В колонне также прошли сотрудники различных ведомств, артисты драмы «321-я Сибирская», студенты и школьники, которые исполнили вальс Победы. А наблюдали за всем этим не только горожане, но и ветераны. Они приехали на торжественный Парад Победы со всей области. Со слезами на глазах ветераны вспоминают тяжелые 1940-е.

Вот Иван Алексеевич Бровкин сегодня пришел на Парад с внучкой. На фронт он попал в 1943-м.

— Война началась и я вместо художественного училища попал в учебку в Черемхово, — рассказывает Иван Алексеевич. — Нас специально готовили для авиации, было два отряда. Один под Сталинград отправили, а я на 3-м Украинском фронте в 17-й воздушной армии служил.

Иван Бровкин служил в авиаполке ночных бомбардировщиков. Летал на самолетах По-2 днем и ночью. Первый боевой вылет совершил в 1943 году в сражении на Курской дуге. Прошел через Австрию, Югославию, Болгарию, Сербию. Встретил Победу в Вене. Иван Бровкин награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд».

Вот еще один ветеран — Петр Иванович Мирошников. Он, как и тысячи наших земляков, трудился в тылу. Тяжелые были времена.