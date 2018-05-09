Как будет ездить общественный транспорт в Кишиневе 9 Мая

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Движение транспорта на некоторых улицах Кишинева будет ограничено в связи с акциями, которые приурочены к 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Как ранее заявлял глава Национального инспектората по патрулированию Ливиу Базюк, 9 мая в Кишиневе пройдут сразу несколько маршей, а также авто- и мотопробег, которые стартуют в 09.00.

В столичной мэрии предупредили, что временно приостановят движение транспорта на проспекте Штефана чел Маре на отрезке улиц митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — А. Пушкина. В связи с этим транспорт перенаправят на прилегающие улицы, а автобусы и троллейбусы будут ездить по улице Букурешть.

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Как сообщили в мэрии Кишинева, в связи с проведением праздничных манифестаций на протяжении 9 мая будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах по направлению к мемориалу Eternitate (Вечность).

Полиция обратила внимание граждан, что во время участия в мероприятиях родителям нужно пристально следить за детьми, чтобы они не потерялись.

Также следует быть внимательными с личными вещами, а, возвращаясь домой, правоохранители рекомендуют избегать темных и безлюдных переулков.