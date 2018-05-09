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09:19 (мск), источник: Sputnik

На Каннском кинофестивале открылся Национальный павильон Узбекистана

Всего на фестивале представлены три картины из Узбекистана — фильм Рашида Маликова «Сабот» (Стойкость), «Скорпион» Мухлисы Азизовой и «Цель» Рустама Мелиева.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В Каннах накануне состоялось открытие 71-го Международного Каннского кинофестиваля и кинорынка, сообщает корреспондент Sputnik.

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Впервые на этом событии был представлен Национальный павильон Узбекистана. Его организаторами выступили Союз молодежи Узбекистана, Центр развития кинематографии и Совет молодых кинематографистов.

С 8 по 19 мая двери узбекского павильона будут открыты для международных специалистов, представляя современное узбекское кино. В нем пройдет презентация кинофестиваля «Пролог», который получил статус международного проекта и будет проведен в октябре 2018 года в Ташкенте.

Кроме того, недавно созданная Кинокомиссия займется продвижением узбекских фильмов на мировой арене, а также привлечением зарубежных кинопроизводителей к съемкам в республике.

«На любом крупном фестивале, например в Каннах, Берлине или Венеции, самое популярное и оживленное место — это там, где находятся специалисты по локациями. Любые продюсеры, которые приезжают на эти фестивали, всегда бегут туда, ведь им постоянно нужны новые места для съемок. В Узбекистане есть огромное количестве потрясающих мест. Бухара, Хива, Самарканд — это прекрасные города, но уже проложенные тропы, здесь снимали не одну сотню раз. Узбекистан намерен показать миру тысячи мест в стране, где еще не ступала нога киношника», — отметили Sputnik в Центре развития кинематографии.

Всего на фестивале представлены три картины из Узбекистана — фильм Рашида Маликова «Сабот» (Стойкость), «Скорпион» Мухлисы Азизовой и «Цель» Рустама Мелиева.

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