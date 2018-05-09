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07:47 (мск), источник: Комсомольская правда

День Победы в Перми 2018

Рассказываем, как отмечают День Победы в Перми 2018.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Перми отмечают 73-ю годовщину со дня важнейшей победы нашей страны над фашистскими захватчиками. Мы в режиме онлайн расскажем как отмечают День Победы в Перми 2018.

Жителей и гостей города ждет насыщенная программа: в 10 утра на Октябрьской площади начнется парад, затем пройдет колонна «Бессмертного полка». После этого празднование переместится на главную городскую площадь. Большой праздничный концерт на эспланаде начнется в 12 часов дня и продлится до самого вечера, в 20:00 на сцену выйдет звезда российской эстрады Лариса Долина.

День Победы 2018 в Перми завершится ярким семиминутным фейерверком. Его запустят с бывшей военной части «Красные казармы». Начало в 23 часа.

Полную программу всех интересных событий смотрите здесь.

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