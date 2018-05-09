Автомобилисты поздравили всех с 9 мая, выстроив из машин надпись «С Днем Победы!»

Источник: Комсомольская правда

Иркутские автомобилисты и сотрудники ГИБДД поздравили всех с 9 мая. Накануне праздника они выстроили свои машины в надпись «С Днем Победы!». Акция проходила на площади графа Сперанского. Все действо снимали с воздуха, поэтому кадры получились впечатляющими.

— Сотрудники ГИБДД не только обеспечили безопасность дорожного движения во время мероприятия, но и приняли непосредственное участие, — сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. — Из служебных автомобилей дорожной полиции сформировали первую заглавную букву «С».

Кстати, контролировали весь процесс выстраивания автомобилей в нужную фразу также с помощью аэросъемки.

Флешмоб получил много положительных откликов как среди участников, так и среди пользователей социальных сетей. Словом, смотрите видео!