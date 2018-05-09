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08:28 (мск), источник: Nur.kz

В каждой семье остается кровавый след: Назарбаев поздравил с Днем Победы

Уважаемые казахстанцы, ветераны Великой войны. Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину победы в ВОВ. Все дальше и дальше от нас это время, но острота понимания и важности этого события никогда не будет ослабевать в памяти наших людей.

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7
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7
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Нурсултан Назарбаев поздравил ветеранов с Днем Победы. Президент принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, передает NUR.KZ.

Президента встретил почетный караул и под звуки оркестра сопроводил к Вечному огню. После чего состоялась минута молчания и прозвучал гимн республики.

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«Уважаемые казахстанцы, ветераны Великой войны. Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину победы в ВОВ. Все дальше и дальше от нас это время, но острота понимания и важности этого события никогда не будет ослабевать в памяти наших людей. Мы помним, как в жестокой войне отцы шли через огонь, поднимались в атаку, защищали родину, наше спокойствие, мирное небо над головой. Они проявляли героизм. 500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Половина из миллиона 800 тысяч наших земляков не вернулись. В каждой семье остается кровавый след это войны. Мы государство мирное, строим независимую страну, имея дружеское окружение, стабильность внутри страны, дружбу, взаимопонимание. Я считаю, что в этом залог всех наших будущих успехов. Но мы помним эту войну и держим порох сухим. Военные учения на полигоне Отар показали, что мы создали армию, оснастили армию техникой, обучили кадры и будем совершенствовать это ради того, чтобы защищать нашу землю, наш народ», — заявил президент.

Затем Елбасы обратился к ветеранам.

«Конечно, вам много лет, много воспоминаний, вас остается все меньше, от этого грустно. Когда вы рядом, мы чувствуем себя с вами более стабильно, учимся быть патриотами и любить землю отцов, и до последней капли крови готовы отдать ее за нашу отчизну. Поздравляю вас с праздником, крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго», — заключил Нурсултан Абишевич.

Затем президент лично пожал руку каждому присутствующему ветерану.

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