В каждой семье остается кровавый след: Назарбаев поздравил с Днем Победы

«Уважаемые казахстанцы, ветераны Великой войны. Сегодня мы празднуем 73-ю годовщину победы в ВОВ. Все дальше и дальше от нас это время, но острота понимания и важности этого события никогда не будет ослабевать в памяти наших людей. Мы помним, как в жестокой войне отцы шли через огонь, поднимались в атаку, защищали родину, наше спокойствие, мирное небо над головой. Они проявляли героизм. 500 наших земляков удостоены звания Героя Советского Союза. Половина из миллиона 800 тысяч наших земляков не вернулись. В каждой семье остается кровавый след это войны. Мы государство мирное, строим независимую страну, имея дружеское окружение, стабильность внутри страны, дружбу, взаимопонимание. Я считаю, что в этом залог всех наших будущих успехов. Но мы помним эту войну и держим порох сухим. Военные учения на полигоне Отар показали, что мы создали армию, оснастили армию техникой, обучили кадры и будем совершенствовать это ради того, чтобы защищать нашу землю, наш народ», — заявил президент.