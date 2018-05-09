«Евровидение»: легионеры Беларуси вряд ли помогут
Многие хотят использовать международную сцену лишь для продвижения своего творчества на внутренних рынках, а с таким подходом далеко не пойдешь.
Многие хотят использовать международную сцену лишь для продвижения своего творчества на внутренних рынках, а с таким подходом далеко не пойдешь.
Юбилейный, 15-й раз участия Беларуси в международном конкурсе песни «Евровидение» вновь не принес ожидаемых успехов. Со скандалом отобранный в феврале украинец Alekseev не смог со своей песней «Forever» и трогательным номером пройти даже в финал шоу — как и другой «легионер» два года назад, Ivan.
Колумнист Sputnik Евгений Казарцев давно следит и за «Евровидением», и за белорусскими отборами на шоу. И он уверен: в отборе представителя на конкурс и том, какие «ставки» на артистов делаются, надо
Почему Alekseev «пролетел» мимо финала
Казалось бы, все с певцом Алексеевым хорошо: молодой, симпатичный, его песни знает и любит большинство девочек от 12 до 18 лет на всем постсоветском пространстве. Но, к сожалению, «Евровидение» — не ротация на радио и не аудиозаписи во «ВКонтакте», здесь всего этого маловато.
Для «Евровидения» нужна не популярность. И даже не сильный вокал. Здесь важнее харизма и возможность запомниться зрителю за три минуты, зацепить его. И тут просто шоу или рядовая
У Alekseev необходимых для «Евровидения» качеств за три минуты выступления в Лиссабоне зрители и жюри, судя по всему, не рассмотрели. Это не значит, что их у него вообще нет, но вкупе выбранная песня и номер не сработали — слишком простые, предсказуемые, банальные. И не забудем про заметное волнение певца — дрожь его рук была видна даже по телевизору.
Плюс ко всему, Беларусь часто пытается отправить на «Евровидение» именно
Почему «свои» все же лучше
Многие артисты хотят использовать международную сцену «Евровидения» лишь для продвижения своего творчества на внутренних рынках. Но с таким подходом далеко не пойдешь.
Вспомним 2016 год: Ivan показал свой номер, сделал это не очень удачно, а потом вернулся в Россию выступать и гастролировать — уже куда известнее и популярнее. В вину продюсерам и певцам такой подход ставить нельзя — это их дело. Но, наверное, для представления страны нужно
Если мы отправим на шоу
Всегда можно возразить: да, но Alekseev куда популярнее, а команда его профессиональнее. И можно ответить таким людям: у них рынок других размеров, больше опыта и, банально, денег. Поэтому для отбора могут готовить специальные шоу. Но говорить, что это было «на порядок лучше», чем у любого белорусского артиста, нельзя — даже
За многие недели до «Евровидения» на форумах фанатов шоу начинают поддерживать своих представителей. Обидно было, что за Алексеева «топили» его фанаты, но не белорусские пользователи соцсетей и зрители. А ведь конкурс — еще один способ сплотить страну, вызвать общую гордость: как это было с Тео или Naviband. Возможно, при большей прозрачности отбора (когда жюри голосует до телезрителей и не может «подгонять» итоговые результаты под требуемые), вне зависимости от имени и национальности победителя, артиста поддержало бы большее количество зрителей.
И тогда будет неважно — «легионер» едет на «Евровидение» или «свой». Хотя лично мне кажется, что лучше давать возможность развиваться и расти именно нашим артистам. А это было бы еще одним хорошим аспектом импортозамещения, пускай и культурного.