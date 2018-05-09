«Евровидение»: легионеры Беларуси вряд ли помогут

Источник: Sputnik.by

Юбилейный, 15-й раз участия Беларуси в международном конкурсе песни «Евровидение» вновь не принес ожидаемых успехов. Со скандалом отобранный в феврале украинец Alekseev не смог со своей песней «Forever» и трогательным номером пройти даже в финал шоу — как и другой «легионер» два года назад, Ivan.

Колумнист Sputnik Евгений Казарцев давно следит и за «Евровидением», и за белорусскими отборами на шоу. И он уверен: в отборе представителя на конкурс и том, какие «ставки» на артистов делаются, надо что-то менять.

Почему Alekseev «пролетел» мимо финала

Казалось бы, все с певцом Алексеевым хорошо: молодой, симпатичный, его песни знает и любит большинство девочек от 12 до 18 лет на всем постсоветском пространстве. Но, к сожалению, «Евровидение» — не ротация на радио и не аудиозаписи во «ВКонтакте», здесь всего этого маловато.

Для «Евровидения» нужна не популярность. И даже не сильный вокал. Здесь важнее харизма и возможность запомниться зрителю за три минуты, зацепить его. И тут просто шоу или рядовая поп-композиция не помогут — мы видим, как громко «пролетают» на конкурсе такие исполнители.

У Alekseev необходимых для «Евровидения» качеств за три минуты выступления в Лиссабоне зрители и жюри, судя по всему, не рассмотрели. Это не значит, что их у него вообще нет, но вкупе выбранная песня и номер не сработали — слишком простые, предсказуемые, банальные. И не забудем про заметное волнение певца — дрожь его рук была видна даже по телевизору.

Плюс ко всему, Беларусь часто пытается отправить на «Евровидение» именно что-то типичное, будто сделанное по лекалам — и все эти пробы оказываются неудачными. Как не была успешной и очередная такая попытка с Алексеевым. Но этот вопрос уже совсем не к артисту и его команде.

Почему «свои» все же лучше

Многие артисты хотят использовать международную сцену «Евровидения» лишь для продвижения своего творчества на внутренних рынках. Но с таким подходом далеко не пойдешь.

Вспомним 2016 год: Ivan показал свой номер, сделал это не очень удачно, а потом вернулся в Россию выступать и гастролировать — уже куда известнее и популярнее. В вину продюсерам и певцам такой подход ставить нельзя — это их дело. Но, наверное, для представления страны нужно что-то другое.

Если мы отправим на шоу кого-то из «своих» — им сюда еще возвращаться и работать, поэтому точно постараются что есть сил. Да и, кроме того, белорусские артисты и композиторы умеют делать качественный, по-настоящему европейский продукт: начиная с необычной электронной Shuma и заканчивая Кириллом Ермаковым.

Всегда можно возразить: да, но Alekseev куда популярнее, а команда его профессиональнее. И можно ответить таким людям: у них рынок других размеров, больше опыта и, банально, денег. Поэтому для отбора могут готовить специальные шоу. Но говорить, что это было «на порядок лучше», чем у любого белорусского артиста, нельзя — даже поп-звезда такого масштаба собрала всего пять тысяч смс-сообщений, а та же Shuma — три тысячи.

За многие недели до «Евровидения» на форумах фанатов шоу начинают поддерживать своих представителей. Обидно было, что за Алексеева «топили» его фанаты, но не белорусские пользователи соцсетей и зрители. А ведь конкурс — еще один способ сплотить страну, вызвать общую гордость: как это было с Тео или Naviband. Возможно, при большей прозрачности отбора (когда жюри голосует до телезрителей и не может «подгонять» итоговые результаты под требуемые), вне зависимости от имени и национальности победителя, артиста поддержало бы большее количество зрителей.