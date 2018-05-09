В Красноярске задержан глава Богучанского района
Александр Бахтин уже 13 лет руководит самым богатым районом края.
Александр Бахтин уже 13 лет руководит самым богатым районом края.
Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю пока отказывается комментировать информацию о задержании Бахтина. «Сейчас проходят необходимые процедуры и мероприятия, поэтому мы не считаем нужным давать
Жалобы на главу Богучанского района поступают уже давно. Население недовольно ростом тарифов ЖКХ, есть подозрения на аффилированность коммунальных компаний руководству района. Кроме того, на территории района реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, причём и федеральные, и краевые: «Комплексное развитие Нижнего Приангарья», «Проектирование и строительство магистрального нефтепровода от Куюмбинского и