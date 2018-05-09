Старт праздничному шествию в День Победы дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников

— Парад Победы в 1945 году длился 30 минут, а если поставить на этот парад всех погибших, то подсчитано, что он длился бы без перерыва 19 дней, — сказал Дмитрий Бердников. — Вот такой ценой было завоевано мирное небо для нас с вами. Будем же достойны памяти павших! Мы в неоплатном долгу перед нашими героями! Сегодня наш священный долг и наша обязанность — хранить память о трагических страницах нашей истории и передавать ее из поколения в поколение.