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08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Старт праздничному шествию в День Победы дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников

Градоначальник поздравил иркутян с 9 мая.

Источник: Комсомольская правда

Глава Иркутска Дмитрий Бердников дал старт праздничному шествию в честь Дня Победы. Колонна из 20 тысяч человек сформировалась у танка «Иркутский комсомолец». У мемориала торжественные мероприятия начались с молодежного митинга, где градоначальник поздравил всех собравшихся с 9 мая.

— Парад Победы в 1945 году длился 30 минут, а если поставить на этот парад всех погибших, то подсчитано, что он длился бы без перерыва 19 дней, — сказал Дмитрий Бердников. — Вот такой ценой было завоевано мирное небо для нас с вами. Будем же достойны памяти павших! Мы в неоплатном долгу перед нашими героями! Сегодня наш священный долг и наша обязанность — хранить память о трагических страницах нашей истории и передавать ее из поколения в поколение.

Колонна, в которую вошли военнослужащие, активисты, студенты, горожане прошли по улицам Декабрьских Событий, Карла Маркса, Сухэ-Батора и до мемориала «Вечный огонь». Вместе с ними прошел и глава города.

После этого на площади графа Сперанского прошел парад и потом шествие колонн «Бессмертного полка». А в 14 часов на площади будет концерт. Народные гуляния также состоятся во всех округах Иркутска.

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