Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Солдат смог увидеть рождение дочки, сидя на полу аэропорта
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как Вторая мировая повлияла на моду
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Возвращение Дзюбы. Все интриги в предварительном составе сборной
«Барселона» готова выкупить у «Атлетико» Гризманна за €100 млн
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
09:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В день Победы в Екатеринбурге появится интерактивный «Театр Великой войны»

Он будет работать в Историческом сквере.

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Екатеринбурга смогут сегодня стать участниками одного из эпизодов фронтового 1943 года. Для этого нужно посетить интерактивный «Театр Великой войны», который будет работать в Историческом сквере.

— Гостей павильонов ждет эмоциональное погружение и максимальное вовлечение в происходящее благодаря сочетанию спецэффектов, мультимедийных экранов, звука, света, декораций и профессиональной игры актеров, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Посетители пройдут через три зала, в каждом из которых их будут вовлекать в действие. Уральцам покажут уникальные кадры военной хроники.

Павильон «Театр Великой Войны» будет работать только один день 9 мая с 12.00 до 20.00. Сеансы будут проходить каждые полчаса.

Все новости региона
 Зоозащитникам не понравился живой слон в сериале "Мир Дикого Запада"
20 симптомов того, что с щитовидкой не все в порядке
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь