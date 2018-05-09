В день Победы в Екатеринбурге появится интерактивный «Театр Великой войны»
Он будет работать в Историческом сквере.
Он будет работать в Историческом сквере.
Жители и гости Екатеринбурга смогут сегодня стать участниками одного из эпизодов фронтового 1943 года. Для этого нужно посетить интерактивный «Театр Великой войны», который будет работать в Историческом сквере.
— Гостей павильонов ждет эмоциональное погружение и максимальное вовлечение в происходящее благодаря сочетанию спецэффектов, мультимедийных экранов, звука, света, декораций и профессиональной игры актеров, — рассказали в
Посетители пройдут через три зала, в каждом из которых их будут вовлекать в действие. Уральцам покажут уникальные кадры военной хроники.
Павильон «Театр Великой Войны» будет работать только один день 9 мая с 12.00 до 20.00. Сеансы будут проходить каждые полчаса.