В день Победы в Екатеринбурге появится интерактивный «Театр Великой войны»

Источник: Комсомольская правда

Жители и гости Екатеринбурга смогут сегодня стать участниками одного из эпизодов фронтового 1943 года. Для этого нужно посетить интерактивный «Театр Великой войны», который будет работать в Историческом сквере.

— Гостей павильонов ждет эмоциональное погружение и максимальное вовлечение в происходящее благодаря сочетанию спецэффектов, мультимедийных экранов, звука, света, декораций и профессиональной игры актеров, — рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Посетители пройдут через три зала, в каждом из которых их будут вовлекать в действие. Уральцам покажут уникальные кадры военной хроники.