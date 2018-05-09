Четыре тысячи искитимцев прошли в «Бессмертном полку»
9 Мая в Искитиме начали праздновать заранее. Днем ранее состоялось возложение цветов к бюстам
9 Мая в Искитиме начали праздновать заранее. Днем ранее состоялось возложение цветов к бюстам
Сегодня, 9 мая, почти четыре тысячи искитимцев вышли с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и встали в строй «Бессмертного полка». Эта акция прошла в четвертый раз.
Если в первые годы число участников возрастало чуть ли не в разы, то сегодня людей было даже чуть меньше. Возможно, сказалась погода — после вчерашнего дождя дул неприятный холодный ветер.
Праздничная программа началась с вручения боевых повесток призывникам у искитимского военкомата. Парни, которые сразу после Дня Победы отправятся в Вооруженные силы России, с портретами
На Комсомольской площади города прошел торжественный митинг. С праздником горожан поздравили глава Искитима Сергей Завражин, епископ Искитимский и Черепановский Лука, председатель совета ветеранов Николай Небрачный и военком Павел Дурандин. Около часа длилось возложение цветов и венков к мемориалу
Напомним, Парад Победы, в котором участвовали 1700 военных и около 40 единиц техники, прошел в Новосибирске 9 Мая 2018. Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, на башне которого надпись «Новосибирский колхозник». Сразу после парада началось шествие «Бессмертного полка».