Четыре тысячи искитимцев прошли в «Бессмертном полку»

Сегодня, 9 мая, почти четыре тысячи искитимцев вышли с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и встали в строй «Бессмертного полка». Эта акция прошла в четвертый раз.

Если в первые годы число участников возрастало чуть ли не в разы, то сегодня людей было даже чуть меньше. Возможно, сказалась погода — после вчерашнего дождя дул неприятный холодный ветер.

Праздничная программа началась с вручения боевых повесток призывникам у искитимского военкомата. Парни, которые сразу после Дня Победы отправятся в Вооруженные силы России, с портретами искитимцев-героев возглавили «Бессмертный полк».

На Комсомольской площади города прошел торжественный митинг. С праздником горожан поздравили глава Искитима Сергей Завражин, епископ Искитимский и Черепановский Лука, председатель совета ветеранов Николай Небрачный и военком Павел Дурандин. Около часа длилось возложение цветов и венков к мемориалу воинам-исктимцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На этом праздник не закончился: обширная программа скоро начнется в парке им. Коротеева, где искитимцев ждет большой концерт.