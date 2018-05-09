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09:03 (мск), источник: VN.ru

Четыре тысячи искитимцев прошли в «Бессмертном полку»

9 Мая в Искитиме начали праздновать заранее. Днем ранее состоялось возложение цветов к бюстам героев-искитимцев у городского музея и к памятнику медикам, исполнявшим свой долг в годы войны.

Сегодня, 9 мая, почти четыре тысячи искитимцев вышли с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и встали в строй «Бессмертного полка». Эта акция прошла в четвертый раз.

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Если в первые годы число участников возрастало чуть ли не в разы, то сегодня людей было даже чуть меньше. Возможно, сказалась погода — после вчерашнего дождя дул неприятный холодный ветер.

Праздничная программа началась с вручения боевых повесток призывникам у искитимского военкомата. Парни, которые сразу после Дня Победы отправятся в Вооруженные силы России, с портретами искитимцев-героев возглавили «Бессмертный полк».

На Комсомольской площади города прошел торжественный митинг. С праздником горожан поздравили глава Искитима Сергей Завражин, епископ Искитимский и Черепановский Лука, председатель совета ветеранов Николай Небрачный и военком Павел Дурандин. Около часа длилось возложение цветов и венков к мемориалу воинам-исктимцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На этом праздник не закончился: обширная программа скоро начнется в парке им. Коротеева, где искитимцев ждет большой концерт.

Напомним, Парад Победы, в котором участвовали 1700 военных и около 40 единиц техники, прошел в Новосибирске 9 Мая 2018. Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, на башне которого надпись «Новосибирский колхозник». Сразу после парада началось шествие «Бессмертного полка».

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