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09:05 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе экипажи ГИБДД приняли участие во флешмобе ко Дню Победы

Сотрудники республиканской госавтоинспекции подготовили необычное поздравление с Днем Победы.

Источник: ГТРК Башкортостан

Экипажи ДПС устроили флешмоб и сняли его на видео с высоты птичьего полета. Видеозаписью в своем инстаграме поделился начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

«ФЛЕШМОБ, посвящённый ДНЮ ПОБЕДЫ! Вчера, с наступлением темноты, на территории СОК “Биатлон” состоялся флешмоб с участием 30 патрульных машин и более 100 автомобилей автолюбителей города Уфы. Спасибо, друзья, за дружественную атмосферу и командный дух накануне великого праздника!», — написал Динар Загитович.

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