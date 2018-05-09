В Уфе экипажи ГИБДД приняли участие во флешмобе ко Дню Победы

Экипажи ДПС устроили флешмоб и сняли его на видео с высоты птичьего полета. Видеозаписью в своем инстаграме поделился начальник ГИБДД по РБ Динар Гильмутдинов.

«ФЛЕШМОБ, посвящённый ДНЮ ПОБЕДЫ! Вчера, с наступлением темноты, на территории СОК “Биатлон” состоялся флешмоб с участием 30 патрульных машин и более 100 автомобилей автолюбителей города Уфы. Спасибо, друзья, за дружественную атмосферу и командный дух накануне великого праздника!», — написал Динар Загитович.