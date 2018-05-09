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11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге умер Альфред Тальковский

Поэту и барду было 82 года.

Печальную новость сообщили «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в Комитете по культуре. Ушел из жизни заслуженный артист России, поэт и бард Альфред Тальковский.

— Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны. Его творчество, неповторимое и пронзительное, сочетало в себе музыку, поэзию, художественное слово и драматическое искусство, — говорится в сообщении пресс-службы СПб ГБУК «Петербург-Концерт».

Больше сорока лет Альфред Михайлович трудился в стенах «Петербург-Концерта». Его партнерами на сцене были Булат Окуджава, Эдуард Хиль, Юрий Кукин, Александр Городницкий.

— Сегодня мы с большой грустью выражаем соболезнования семье, родным, близким. Память об Альфреде Михайловиче навсегда останется в наших сердцах и сердцах поклонников его творчества, — скорбят в «Петербург-Концерте».

Альфреду Тальковскому было 82 года. О дате и месте прощания объявят позднее.

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