Я в кадеты бы пошел: какие они — дети в форме

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Первый московский кадетский корпус в этом году отпразднует юбилей — 240 лет со дня основания. Кадетскую форму этой школы, видел, пожалуй, каждый житель столицы, ведь эти дети (сейчас их 1337) — постоянные участники московских праздников, парадов и концертов, шествий и фестивалей. А еще они победители и призеры многочисленных олимпиад, абитуриенты, а после и студенты ведущих вузов страны. О том, что на самом деле представляет собой кадетство и почему корпус на самом-то деле не уменьшенная модель армии, рассказал mos.ru директор Первого московского кадетского корпуса Владимир Крымский.

Профиль — кадетство

— Владимир Яковлевич, расскажите, пожалуйста, что такое Первый московский кадетский корпус?

— Московский кадетский корпус — образовательное учреждение, дающее современное кадетское воспитание. Конечно, у него есть отличия от обычной школы. Кадеты — это не школьники, они живут, учатся и воспитываются здесь. У них абсолютно другой уровень минимальных результатов. Мы, например, считаем, что кадеты не имеют права учиться на тройки. И если для всех обычных школ очень важна высшая планка, которую достигают их выпускники, то для нас очень важна низшая, стартовая, которая точно выше, чем у всех школ Москвы.

— Получается, что все-таки кадеты отличаются от обычных школьников?

— Так сказать нельзя, это обычные дети, такие же, как во всей стране. Поймите, есть гражданские школы, где основным профилем является, условно говоря, медицинский класс. Но мы же не задаем себе вопрос: а чем же дети из медицинского класса отличаются от детей не из медицинского класса? Нет. Ни в коем случае нельзя ставить вопрос, чем отличаются дети. Дети не отличаются ничем.

Школа для мотивированных детей

— Расскажите, как стать воспитанником вашего кадетского корпуса?

— Для начала на официальном сайте надо прочитать условия приема, там все расписано. Поступить сюда несложно, все у нас очень прозрачно. Все испытания проходят на базе Московского центра качества образования. Мы никаких экзаменов не устраиваем. Но в этом году мы принимаем только седьмой класс.

— Почему с седьмого класса? Возраст более подходящий?

— Это возраст, когда ребенок может сказать родителям: «Нет, я не хочу в кадетский корпус». В пятом классе он этого сказать не может, поэтому вместо мотивированных кадет в пятом классе мы получаем мотивированных родителей, а это не одно и то же. Если у ребенка есть желание, значит, он мотивирован, мы из него что-то сделаем. А если он не хочет — как бы родители ни желали, никакого толку не будет.

Воспитанием, а не маршами

— Есть ли какие-то дополнительные предметы, которые изучают ваши ребята, кроме общей школьной программы?

— Надо понимать, что такое школьная программа и что такое внеклассное время. Школьная программа одинакова во всех школах России за редким исключением: у кого-то больше математики, у кого-то больше физики, у кого-то — русского языка и так далее.

А вот что в школе происходит после обеда — вопрос другой. У нас во внеучебное время ребята занимаются робототехникой, авиамоделированием, пилотажной подготовкой на тренажерах. Много спортивных секций: самбо, плавание, дзюдо, гимнастика и так далее.

Есть один час в неделю строевой подготовки, один час в неделю огневой подготовки. Все остальные воинские предметы — это в лагере, который проходит летом и зимой.

— Это довольно сильно отличается от того образа, который складывается у людей, не знакомых с кадетством. Чаще всего кадетские корпуса представляются маленькой армией. Это не так?

— Когда о кадетских корпусах думают, будто это место, где все ходят строем, кричат «Ура!» и колют штыком, нас это обижает. На самом деле задача образовательной организации — дать знания.

Дисциплина как таковая кадетам не нужна, им нужно воспитание. Для того чтобы кадет был нормальным гражданином, он должен быть воспитан, а не просто замордован строем, командами. Вот эта позиция сегодня реализуется в корпусе. Наша задача — выпустить кадета, блестяще образованного, прекрасно воспитанного и физически совершенного.

От учителя к ученику

— Высокие результаты, которые требуют от ребят, зависят и от качества преподавания. Владимир Яковлевич, расскажите про учительский состав, что за люди у вас работают?

— Безусловно, мы предъявляем очень жесткие требования к отбору учителей, намного жестче, чем к отбору кадет. Есть учителя, которые работают в корпусе уже десятилетия, это основа нашего педагогического коллектива. Есть молодые учителя, хорошо вписавшиеся в коллектив педагогов. Мы стараемся соблюсти баланс между опытными и молодыми преподавателями.

— А как проводится конкурс на должность учителя в Первом московском кадетском корпусе?

— Они должны пройти специальное тестирование в Московском центре качества образования по своему предмету, и плюс у нас здесь несколько ступеней отбора. Как правило, на одно освободившееся место претендуют до десяти учителей. У учеников конкурс при поступлении пять — семь человек на место.

— Конкурс среди учеников тоже немал, почему кадетский корпус так популярен?

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— Наверное, это связано с общим подъемом патриотического сознания в России. Но на самом деле причин много. Конечно, часть родителей заинтересована в том, чтобы ребенок находился в серьезной воспитательной среде. Порой родители просто перекладывают ответственность на корпус. Очень много опекаемых детей, много сирот, много ребят, оставшихся без попечения, попавших в трудные жизненные ситуации.

Работа на результат

— Задача воспитать гармоничную личность решается успешно? Есть ли у ваших учеников результаты, которыми можно гордиться?

— Мы считаем приемлемым результатом, когда наши ребята поступают на бюджетные отделения самых лучших вузов самостоятельно, за счет своих знаний. Например, у нас реализуется проект «Всем классом в МАИ» — в следующем году год целый класс будет поступать в этот университет. Один класс будет поступать в Университет имени Кикотя МВД. Задача главная — даже не баллы на ЕГЭ набрать, главная задача — поступление.

Что касается олимпиад, у нас есть и победители, и призеры предметной Всероссийской олимпиады, есть победители олимпиады по профессиональному мастерству. Сейчас ждем результатов заключительного всероссийского этапа.

— А много ли учеников поступает в высшие учебные заведения, связанные армией и силовыми структурами?

— Их намного больше, чем тех, кого привлекают гражданские вузы. У нас 80 процентов поступают в строгом соответствии с профилем. Но нужно понимать, что сегодня в корпусе есть не только военный профиль. У нас есть инженерный профиль МАИ, есть социально-правовой и множество других. Нет такого, что все учатся одинаково и все идут в армию. Каждый выбирает направление, последние два года занимается по нему и поступает в соответствии с этим профилем.