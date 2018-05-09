В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы
В колонне перед трибунами с ветеранами войны промаршировали около 1800 человек.
В колонне перед трибунами с ветеранами войны промаршировали около 1800 человек.
На площади Революции прошло торжественное шествие, посвященное Дню Победы. По традиции посмотреть на него собралось большое количество горожан. На тротуарах возле Центрального парка яблоку было негде упасть, люди стояли плотной стеной и приветствовали марширующие под барабаны по улице Маркса коробки. Прошли кадеты Красноярского кадетского корпуса, нацгвардейцы, студенты
На площади Революции выставлена военная техника — пушки, радиолокационные автомобильные установки, танки, а также раритетная техника. Поесть солдатской каши можно в нескольких местах: на площади Революции, возле Мемориала Победы, на Театральной площади.
Полиция обеспечивает безопасность на площади Революции. На входе установлены металлоискатели. Пока сообщений о происшествиях и нарушениях не поступало.