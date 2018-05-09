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09:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

В колонне перед трибунами с ветеранами войны промаршировали около 1800 человек.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

На площади Революции прошло торжественное шествие, посвященное Дню Победы. По традиции посмотреть на него собралось большое количество горожан. На тротуарах возле Центрального парка яблоку было негде упасть, люди стояли плотной стеной и приветствовали марширующие под барабаны по улице Маркса коробки. Прошли кадеты Красноярского кадетского корпуса, нацгвардейцы, студенты военно-инженерного института СФУ, Сибирского университета науки и технологий имени Решетнева, Сибирского юридического института МВД России, Сибирской пожаро-спасательной академии МЧС, сотрудники полиции, краевых управлений ГУФСИН и МЧС, воины-интернационалисты и ветераны боевых действий. В этом году добавили еще две «коробки» — юнармейцев и ребят, которые принимают участие в акции «Пост № 1». Всего колоннами по проспекту Мира прошли 9 мая около 1800 человек.

На площади Революции выставлена военная техника — пушки, радиолокационные автомобильные установки, танки, а также раритетная техника. Поесть солдатской каши можно в нескольких местах: на площади Революции, возле Мемориала Победы, на Театральной площади.

По окончании торжественного шествия красноярцы переходят на проспект Мира. На пересечении с улицей Дзержинского с 12.30 до 13.30 формируется Бессмертный полк, который двинется в сторону Большого концертного зала. Там состоится концерт с участием художественных коллективов, которые исполнят песни военных лет.

Полиция обеспечивает безопасность на площади Революции. На входе установлены металлоискатели. Пока сообщений о происшествиях и нарушениях не поступало.

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