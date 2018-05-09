В Красноярске прошло торжественное шествие в честь Дня Победы

На площади Революции прошло торжественное шествие, посвященное Дню Победы. По традиции посмотреть на него собралось большое количество горожан. На тротуарах возле Центрального парка яблоку было негде упасть, люди стояли плотной стеной и приветствовали марширующие под барабаны по улице Маркса коробки. Прошли кадеты Красноярского кадетского корпуса, нацгвардейцы, студенты военно-инженерного института СФУ, Сибирского университета науки и технологий имени Решетнева, Сибирского юридического института МВД России, Сибирской пожаро-спасательной академии МЧС, сотрудники полиции, краевых управлений ГУФСИН и МЧС, воины-интернационалисты и ветераны боевых действий. В этом году добавили еще две «коробки» — юнармейцев и ребят, которые принимают участие в акции «Пост № 1». Всего колоннами по проспекту Мира прошли 9 мая около 1800 человек.