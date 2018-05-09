Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нелепые оправдания Казахстана перед РФ за допуск США на Каспий
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
12 способов сохранить порядок в детской
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная Финляндии забросила семь шайб Норвегии на ЧМХ
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошла акция «Рекорд Победы»

Жителям города надо было отжаться, подтянуться, выжать гирю и подпрыгнуть на скакалке 26663 раза.

Именно 26 663 дня минули с 9 мая 1945 года — Дня победы над фашисткой Германией. Акция «Рекорд Победы» проходит во всех крупных городах России. Стартовала она в 2011 году под девизом «Не словом, а делом».

Тогда в зачет шли только отжимания, сейчас, к ним добавились и другие физические упражнения — подтягивания на турнике, жим гири и прыжки на скакалке.

Источник: Комсомольская правда

Поучаствовать может каждый вне зависимости от возраста — лишь бы здоровье позволяло. Не в силах подтянуться — отожмись или попрыгай.

Гири, кстати, выставлены тоже разных весов, от классических пудовых до «детских» в несколько килограммов. В зачет идет общее количество повторений на всех снарядах.

Источник: Комсомольская правда

— Так сделано, чтобы каждый смог принять участие. Это наша благодарность ветеранам за великую Победу. Это не просто дни, это дни, которые благодаря им мы прожили под мирным небом. — объясняет присутствующим один из организаторов акции.

Народу пришло не много, а очень много — идут нескончаемым потоком.

— Ну-ка, Маша, подержи, — азартно стаскивает с себя ветровку немолодой уже мужчина и принимает упор лежа. — Эх, где наша не пропадала!

Источник: Комсомольская правда

Отжимания и другие упражнения выполняются только под счет инструктора — это важное условие. Организаторам надо понять, когда цифра 26 663 будет достигнута. Для наиболее тяжелых снарядов, таких, как гири, есть личный зачет. Условия — за 30 секунд сделать максимальное количество повторений, победитель получит приз.

— И-раз! И-два! — скандирует группа поддержки из жены и детей. На турнике глава семейства. Его рекорд 14 подтягиваний.

Источник: Комсомольская правда

— Я специально сюда пришел и семью привел, — немного отдышавшись, рассказывает Олег Фадеев, участник акции. — Пока я подтягивался, сын отжимался, сейчас второй на турник залез. Сейчас на гири пойдем. Мне кажется, это правильная акция. Это и наша благодарность ветеранам, и поддержка здорового образа жизни.

В прошлом году хабаровчане перевыполнили план по физическим упражнениям, в этом, уверенны организаторы «Рекорда победы», ситуация повторится — недостатка в желающих принять участие во флэшмобе нет, а энтузиазм зашкаливает. Итоги акции будут подведены позже. Тогда же станет ясно, на каком месте во всероссийском зачете оказался Хабаровск по числу «перевыполнений».

Все новости региона
 Зоозащитникам не понравился живой слон в сериале "Мир Дикого Запада"
20 симптомов того, что с щитовидкой не все в порядке
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь