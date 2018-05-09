В Хабаровске прошла акция «Рекорд Победы»

Именно 26 663 дня минули с 9 мая 1945 года — Дня победы над фашисткой Германией. Акция «Рекорд Победы» проходит во всех крупных городах России. Стартовала она в 2011 году под девизом «Не словом, а делом».

Тогда в зачет шли только отжимания, сейчас, к ним добавились и другие физические упражнения — подтягивания на турнике, жим гири и прыжки на скакалке.

Источник: Комсомольская правда

Поучаствовать может каждый вне зависимости от возраста — лишь бы здоровье позволяло. Не в силах подтянуться — отожмись или попрыгай.

Гири, кстати, выставлены тоже разных весов, от классических пудовых до «детских» в несколько килограммов. В зачет идет общее количество повторений на всех снарядах.

Источник: Комсомольская правда

— Так сделано, чтобы каждый смог принять участие. Это наша благодарность ветеранам за великую Победу. Это не просто дни, это дни, которые благодаря им мы прожили под мирным небом. — объясняет присутствующим один из организаторов акции.

Народу пришло не много, а очень много — идут нескончаемым потоком.

— Ну-ка, Маша, подержи, — азартно стаскивает с себя ветровку немолодой уже мужчина и принимает упор лежа. — Эх, где наша не пропадала!

Источник: Комсомольская правда

Отжимания и другие упражнения выполняются только под счет инструктора — это важное условие. Организаторам надо понять, когда цифра 26 663 будет достигнута. Для наиболее тяжелых снарядов, таких, как гири, есть личный зачет. Условия — за 30 секунд сделать максимальное количество повторений, победитель получит приз.

— И-раз! И-два! — скандирует группа поддержки из жены и детей. На турнике глава семейства. Его рекорд 14 подтягиваний.

Источник: Комсомольская правда

— Я специально сюда пришел и семью привел, — немного отдышавшись, рассказывает Олег Фадеев, участник акции. — Пока я подтягивался, сын отжимался, сейчас второй на турник залез. Сейчас на гири пойдем. Мне кажется, это правильная акция. Это и наша благодарность ветеранам, и поддержка здорового образа жизни.