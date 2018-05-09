В Хабаровске прошла акция «Рекорд Победы»
Жителям города надо было отжаться, подтянуться, выжать гирю и подпрыгнуть на скакалке 26663 раза.
Жителям города надо было отжаться, подтянуться, выжать гирю и подпрыгнуть на скакалке 26663 раза.
Именно 26 663 дня минули с 9 мая 1945 года — Дня победы над фашисткой Германией. Акция «Рекорд Победы» проходит во всех крупных городах России. Стартовала она в 2011 году под девизом «Не словом, а делом».
Тогда в зачет шли только отжимания, сейчас, к ним добавились и другие физические упражнения — подтягивания на турнике, жим гири и прыжки на скакалке.
Поучаствовать может каждый вне зависимости от возраста — лишь бы здоровье позволяло. Не в силах подтянуться — отожмись или попрыгай.
Гири, кстати, выставлены тоже разных весов, от классических пудовых до «детских» в несколько килограммов. В зачет идет общее количество повторений на всех снарядах.
— Так сделано, чтобы каждый смог принять участие. Это наша благодарность ветеранам за великую Победу. Это не просто дни, это дни, которые благодаря им мы прожили под мирным небом. — объясняет присутствующим один из организаторов акции.
Народу пришло не много, а очень много — идут нескончаемым потоком.
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Отжимания и другие упражнения выполняются только под счет инструктора — это важное условие. Организаторам надо понять, когда цифра 26 663 будет достигнута. Для наиболее тяжелых снарядов, таких, как гири, есть личный зачет. Условия — за 30 секунд сделать максимальное количество повторений, победитель получит приз.
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— Я специально сюда пришел и семью привел, — немного отдышавшись, рассказывает Олег Фадеев, участник акции. — Пока я подтягивался, сын отжимался, сейчас второй на турник залез. Сейчас на гири пойдем. Мне кажется, это правильная акция. Это и наша благодарность ветеранам, и поддержка здорового образа жизни.
В прошлом году хабаровчане перевыполнили план по физическим упражнениям, в этом, уверенны организаторы «Рекорда победы», ситуация повторится — недостатка в желающих принять участие во флэшмобе нет, а энтузиазм зашкаливает. Итоги акции будут подведены позже. Тогда же станет ясно, на каком месте во всероссийском зачете оказался Хабаровск по числу «перевыполнений».