Андрей Травников прошел в первых рядах «Бессмертного полка»

Руководитель региона рассказал о ветеранах войны своей семьи: «В моей семье три героя. Два деда, оба прошли войну, но, к сожалению, рано ушли из жизни: один погиб, второй умер еще до того, как я родился. Третий герой — мой дядя, он погиб в Великую Отечественную войну, в 1944 году. В итоге, получается, что живого разговора с фронтовиками из нашей семьи у меня никогда не было. Память о них передавал мой отец, его братья и сестры, бабушка. Эта память с детства очень глубоко у меня в душе — о годах войны, которые прошли мои герои, о тяжелом военном времени, которое пережили мои родители, будучи детьми. Для меня шествие — это демонстрация того, что и я не забуду, и не позволю никому забыть то, что произошло в 1941—1945 годах. Думаю, что каждый, кто сегодня участвовал в шествии “Бессмертного полка”, не просто показал фото ветерана войны, а продемонстрировал свою память о нем. Посмотрите, сколько сегодня детей — они сюда пришли осознанно, у них это останется в памяти. А для нас это залог, что и будущие поколения будут относится к лозунгу “Никто не забыт, ничто не забыто” не как к каким-то словам, а к принципу, который сохранили в своем сердце с детства».