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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске в праздничный день изменено движение общественного транспорта

В частности, будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 с 10.00 до полуночи, на автобусном маршруте № 100 — с 12.00 до 20.00.

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение общественного транспорта в Минске 9 мая скорректировано в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сообщили БЕЛТА в ГУ «Столичный транспорт и связь».

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В частности, будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 с 10.00 до полуночи, на автобусном маршруте № 100 — с 12.00 до 20.00. Подстроится под ожидаемый пассажиропоток и столичный метрополитен: интервал движения поездов на первой и второй линиях с 19.30 до 24.00 составит 3 минуты.

Возложение венков к монументу Победы примерно с 10.00 до 13.00 внесло корректировки в движение сразу на нескольких маршрутах.

Автобусы № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК поедут по просп. Независимости, ул. Свердлова, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом и обратном направлениях. На изменяемом участке для маршрута № 100 предусмотрены остановки «Парк Горького» и «Захарова» в обоих направлениях.

Автобусы № 300Э, 1400-ТК будут двигаться по ул. Бобруйской, ул. Ульяновской, ул. Первомайской, ул. З. Бядули, ул. Козлова, просп. Независимости в прямом направлении, а в обратном — по просп. Независимости, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Свердлова, просп. Независимости, ул. Бобруйской; № 1119-ТК — по просп. Независимости, ул. Хоружей, ул. Богдановича, ул. Немига, просп. Победителей в прямом направлении и по просп. Победителей, ул. Немига, ул. Богдановича, просп. Машерова, ул. Красная, просп. Независимости — в обратном; № 57 — по ул. Пулихова, ул. Первомайской, ул. Ульяновской, ул. Бобруйской, ул. К. Цеткин, просп. Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях; № 18, 26 — по просп. Машерова, ул. Козлова, ул. З. Бядули, ул. Первомайской в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемых участках.

По аналогичной схеме изменится движение указанных маршрутов и вечером в связи с проведением праздничного концерта телепроекта «Площадь Победы-2018». Кроме того, начиная с 23.20 в районе пл. Победы будет задействован резервный подвижной состав автобусов и трамваев, чтобы после праздничного концерта и салюта все гости и зрители смогли без проблем попасть домой.

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