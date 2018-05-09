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10:41 (мск), источник: Nur.kz

Светоотражающие флажки на переходе в Астане разворовали за сутки

Светоотражающие флажки, стендом с которыми оснастили один из столичных пешеходных переходов, разворовали за сутки. Из 10 флажков остался всего 1, сообщает Сity01.kz.

Источник: Nur.kz

«Эти флажки были призваны пешеходам безопасно пересекать улицу. Пешеходу, перед тем, как ступить на зебру, полагалось взять оранжевый светоотражающий флажок из корзинки на одной стороне улицы, перейти дорогу и положить его в такую же корзинку на другой стороне», — рассказывают магистранты Академии государственного управления при президенте РК, которые инициировали установку нового перехода.

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По плану активистов, их нововведение должно было помочь пешеходам привлечь внимание автомобилистов. Поэтому флажки покрывались специальной краской. Студенты были в шоке, когда на следующие сутки обнаружили одинокий флажок.

«Мы установили флажки 3 мая, а 4-го их уже не было, можно сказать. Этот проект мы специально реализовали на нерегулируемом переходе по ул. Сейфуллина, в двух шагах от которого находятся средняя школа № 2 и городская поликлиника № 1», — жалуются ребята.

Но ребята сдаваться не собираются и в ближайшее время намерены снова закупить на собственные средства флажки и корзины. Бюджет мероприятия с установлением корзинок и флажков обходится им в 35 тысяч тенге.

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