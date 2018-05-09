Светоотражающие флажки на переходе в Астане разворовали за сутки
Светоотражающие флажки, стендом с которыми оснастили один из столичных пешеходных переходов, разворовали за сутки. Из 10 флажков остался всего 1, сообщает Сity01.kz.
Светоотражающие флажки, стендом с которыми оснастили один из столичных пешеходных переходов, разворовали за сутки. Из 10 флажков остался всего 1, сообщает Сity01.kz.
«Эти флажки были призваны пешеходам безопасно пересекать улицу. Пешеходу, перед тем, как ступить на зебру, полагалось взять оранжевый светоотражающий флажок из корзинки на одной стороне улицы, перейти дорогу и положить его в такую же корзинку на другой стороне», — рассказывают магистранты Академии государственного управления при президенте РК, которые инициировали установку нового перехода.
По плану активистов, их нововведение должно было помочь пешеходам привлечь внимание автомобилистов. Поэтому флажки покрывались специальной краской. Студенты были в шоке, когда на следующие сутки обнаружили одинокий флажок.
«Мы установили флажки 3 мая, а 4-го их уже не было, можно сказать. Этот проект мы специально реализовали на нерегулируемом переходе по ул. Сейфуллина, в двух шагах от которого находятся средняя школа № 2 и городская поликлиника № 1», — жалуются ребята.
Но ребята сдаваться не собираются и в ближайшее время намерены снова закупить на собственные средства флажки и корзины. Бюджет мероприятия с установлением корзинок и флажков обходится им в 35 тысяч тенге.