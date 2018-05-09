День Победы в Иркутске 2018: самые яркие моменты парада и шествия «Бессмертного полка»
Иркутяне и гости города вышли на улицы, чтобы почтить память тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной.
Иркутяне и гости города вышли на улицы, чтобы почтить память тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной.
День Победы — всегда очень радостный день. Заметили, что даже небесная канцелярия всегда благоволит?! Голубое небо словно напоминание потомкам о мирной жизни. Сегодня в Иркутске с раннего утра тысячи людей с портретами своих отцов, матерей, дедушек и бабушек приходили к танку «Иркутский комсомолец», чтоб встать в ряды «Бессмертного полка». А потом «рекой» отправился полк по городским улицам к главной площади.
А у областного правительства традиционно стояли уже трибуны, на которых сидели ветераны — участники боевых действий, труженики тыла, дети войны. Те, кого тяготы 1940-х не обошли стороны. Жаль только время бежит неумолимо и на трибунах с каждым годом все меньше и меньше ветеранов, — тех, кто рисковал своими жизнями ради Родины, ради Победы.
Ветераны ВОВ и труженики тыла возложили цветы к Вечному огню. Ветераны и их родные собрались на трибуне для того, чтобы посмотреть парад.
В почетном карауле у Вечного огня несут вахту только самые достойные школьники и студенты. И даже не смотря на яркое солнце, нельзя даже шелохнуться. Юные курсанты долго и много репетировали, чтобы выступить на параде.
Изюминка парада — выступление барабанщиц из
Студенты и школьники станцевали вальс Победы. Всего 200 человек исполнили попурри вальсов военных лет и даже танго 1930-х годов.
В «Бессмертном полку» прошли десятки тысяч иркутян. В руках они несли портреты своих отцов, дедов и прадедов.