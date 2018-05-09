Бессмертный полк в Иркутске в День Победы 2018 года: тысячи горожан приняли участие в шествии
Сибиряки несли фотографии фронтовиков во время акции Бессмертный полк в Иркутске в День Победы 2018 года.
Сибиряки несли фотографии фронтовиков во время акции Бессмертный полк в Иркутске в День Победы 2018 года.
Акцию Бессмертный полк в Иркутске в День Победы 2018 года провели в четвертый раз. Тысячи иркутян прошли в колонне с фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Шествие по традиции стартовало от танка «Иркутский комсомолец». Первые участники начали собираться здесь около 8.30. Чувствовалось праздничное настроение: играли песни военных лет, всем желающим раздавали георгиевские ленточки. Шли семьями: самые маленькие участники — в колясках и на руках родителей. Ребятам постарше доверили важную миссию — нести штендеры с фотографиями фронтовиков, многие из которых так и не вернулись на родную землю. У каждой семьи — своя особая история, которой они согласились поделиться с корреспондентами «КП-Иркутск».
— У меня с утра сегодня слезы на глазах, — признался иркутянин Александр Найдин, который участвует в «Бессмертном полку» вместе с внуком Никитой. — Прошло столько лет, но чувства не ослабевают — слишком много горя пережил наш народ, слишком дорогой ценой далась Победа. Мы несем фотографии моих родителей. Папу звали Петр Яковлевич, маму — Валентина Тимофеевна, оба родом с Урала. Прошли всю войну, закончили ее в Белендорфе, где и познакомились в 47-ом, поженились в Вене и вскоре переехали в Иркутске трудиться. Мы с Никитой постоянно участвуем в «Бессмертном полку», ждем его, готовимся.
Среди тех, кто прошел от танка до сквера Кирова, семья Волковых — Альбина, ее супруг Николай и двое детей — дочь Вероника и сын Владимир. Они недавно переехали из
— Это самый лучший праздник, самый трогательный, — призналась Альбина. — Мы хотим, чтобы и наши дети понимали, как тяжело было нашим предкам. Осознавали, что мирное небо над головой — одна из главных ценностей в жизни.
Иркутянин Михаил Серебрянников пришел с дочерью Татьяной Виноградовой и внуком Костей.
— Это два моих дедушки: один погиб на Ленинградском фронте, другой — под Харьковом, — рассказал Михаил Серебрянников. — Еще мы несем портрет деда моей жены, который пропал без вести.
Пока неизвестно, сколько точно иркутян пронесли снимки своих близких, воевавших на полях сражений, но только по предварительным, самым скромным подсчетам — не меньше сорока тысяч человек. Точные цифры назовут позже, но уже сейчас очевидно — с каждым годом желающих принять участие в акции становится все больше. Конечно, это стало самым трогательным моментом парада — нескончаемый поток тех, кто помнит о своих близких и гордится ими.