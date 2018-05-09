Бессмертный полк в Иркутске в День Победы 2018 года: тысячи горожан приняли участие в шествии

Источник: Комсомольская правда

Акцию Бессмертный полк в Иркутске в День Победы 2018 года провели в четвертый раз. Тысячи иркутян прошли в колонне с фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Шествие по традиции стартовало от танка «Иркутский комсомолец». Первые участники начали собираться здесь около 8.30. Чувствовалось праздничное настроение: играли песни военных лет, всем желающим раздавали георгиевские ленточки. Шли семьями: самые маленькие участники — в колясках и на руках родителей. Ребятам постарше доверили важную миссию — нести штендеры с фотографиями фронтовиков, многие из которых так и не вернулись на родную землю. У каждой семьи — своя особая история, которой они согласились поделиться с корреспондентами «КП-Иркутск».

Видео В России отмечают День Победы

— У меня с утра сегодня слезы на глазах, — признался иркутянин Александр Найдин, который участвует в «Бессмертном полку» вместе с внуком Никитой. — Прошло столько лет, но чувства не ослабевают — слишком много горя пережил наш народ, слишком дорогой ценой далась Победа. Мы несем фотографии моих родителей. Папу звали Петр Яковлевич, маму — Валентина Тимофеевна, оба родом с Урала. Прошли всю войну, закончили ее в Белендорфе, где и познакомились в 47-ом, поженились в Вене и вскоре переехали в Иркутске трудиться. Мы с Никитой постоянно участвуем в «Бессмертном полку», ждем его, готовимся.

Среди тех, кто прошел от танка до сквера Кирова, семья Волковых — Альбина, ее супруг Николай и двое детей — дочь Вероника и сын Владимир. Они недавно переехали из Улан-Удэ в Иркутск. В руках у Николая портрет деда Альбины — Александра Григорьевича. Он прошел всю войну, умер в 1983 году. А Альбина держит фотографию двоюродных бабушки и дедушки. Полина Афанасьевна в 17 лет ушла на фронт из небольшого села в Забайкалье, Победу встретила в Берлине. А ее супруг — Григорий Кузьмич тоже воевал, в том числе в Советско-Финской войне 1939 года.

— Это самый лучший праздник, самый трогательный, — призналась Альбина. — Мы хотим, чтобы и наши дети понимали, как тяжело было нашим предкам. Осознавали, что мирное небо над головой — одна из главных ценностей в жизни.

Иркутянин Михаил Серебрянников пришел с дочерью Татьяной Виноградовой и внуком Костей.

— Это два моих дедушки: один погиб на Ленинградском фронте, другой — под Харьковом, — рассказал Михаил Серебрянников. — Еще мы несем портрет деда моей жены, который пропал без вести.