«Это и мой день»: известная красноярская путешественница баба Лена пришла на парад Победы с красной гвоздикой в руках

Приятно было встретить сегодня, 9 мая, на улице города знаменитую красноярскую путешественницу бабу Лену Ерхову. Неунывающая, улыбающаяся, на груди — Георгиевская ленточка и трудовые ордена, в руках — красная гвоздика. Рано утром она вышла из дома и пешком прогулялась на площадь Революции. Там, на трибуне почетных гостей-ветеранов, она посмотрела на торжественное шествие.

«Это и мой день» — поделилась она эмоциями. Родилась Елена Михайловна в 1927 году, войну встретила 15-летней школьницей. Мужики ушли на боевой фронт, а женщины — на трудовой. С рассвета до заката они работали на колхозных полях, помогая ковать Победу. О тех днях баба Лена вспоминает с горечью, ведь много ее родных и знакомых не вернулись с войны.