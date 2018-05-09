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10:43 (мск), источник: Zakon.kz

Тысячи алматинцев приняли участие в шествии Бессмертного полка

Традиционно горожане вышли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Тысячи жителей Алматы приняли участие в шествии «Бессмертный полк», сообщает Zakon.kz.

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Традиционно горожане вышли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Марш начался на площади «Астана» под песню «День Победы». Участники прошли по по улице Толе би до проспекта Достык, далее по Достык до Казыбек би, и со стороны улицы Зенкова зашли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев к Мемориалу Славы.

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