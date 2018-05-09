Тысячи алматинцев приняли участие в шествии Бессмертного полка

Марш начался на площади «Астана» под песню «День Победы». Участники прошли по по улице Толе би до проспекта Достык, далее по Достык до Казыбек би, и со стороны улицы Зенкова зашли в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев к Мемориалу Славы.