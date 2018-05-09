В парке «Рышкань» впервые за последние 30 лет загорелись фонари

Источник: Publika.md

Глава муниципального предприятия Вячеслав Бут заверил, что лампы очень экономные и обойдутся муниципалитету в 120 леев за ночь.

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«Все работы провели за три недели. Будет тратится примерно семь киловатт в час», — сказал глава МП Lumteh Вячеслав Бут.

Люди освещению в парке рады, потому что теперь там можно будет гулять и по вечерам.

«Очень хорошо, когда есть освещение. Я рада, что в городе есть люди, которые об этом думают. Так безопаснее».

Независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду приехала в парк, когда там зажгли огни.

«Я очень рада, что в мэрии продолжают реализацию проектов, которые мы начали. В итоге выигрывают граждане», — сказала независимый кандидат в мэры столицы Сильвия Раду.