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10:38 (мск), источник: Publika.md

Чемпион мира по снукеру явился голым на пресс-конференцию, выполнив условия пари

Новоиспеченный чемпион мира по снукеру Марк Уильямс выполнил обещание, данное в шутку перед началом турнира.

После финала 43-летний валлиец явился на пресc-конференцию обнаженным.

В финальном матче в английском Шеффилде Марк Уильямс выиграл у шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.

Для Уильямса этот титул стал третьим в карьере. Ранее он побеждал в 2000 и 2003 годах.

Джон Хиггинс проиграл финал чемпионат мира второй раз подряд. В прошлом году шотландец уступил англичанину Марку Селби.

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