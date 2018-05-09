Чемпион мира по снукеру явился голым на пресс-конференцию, выполнив условия пари

После финала 43-летний валлиец явился на пресc-конференцию обнаженным.

В финальном матче в английском Шеффилде Марк Уильямс выиграл у шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.

Для Уильямса этот титул стал третьим в карьере. Ранее он побеждал в 2000 и 2003 годах.