Чемпион мира по снукеру явился голым на пресс-конференцию, выполнив условия пари
Новоиспеченный чемпион мира по снукеру Марк Уильямс выполнил обещание, данное в шутку перед началом турнира.
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Новоиспеченный чемпион мира по снукеру Марк Уильямс выполнил обещание, данное в шутку перед началом турнира.
После финала 43-летний валлиец явился на
В финальном матче в английском Шеффилде Марк Уильямс выиграл у шотландца Джона Хиггинса со счетом 18:16.
Для Уильямса этот титул стал третьим в карьере. Ранее он побеждал в 2000 и 2003 годах.
Джон Хиггинс проиграл финал чемпионат мира второй раз подряд. В прошлом году шотландец уступил англичанину Марку Селби.