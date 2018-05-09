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10:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Акция «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске: 5-летний малыш поднял гирю в 4 килограмма 200 раз

А самый старший, 68-летний участник, сделал на акции «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске 295 подходов 12-килограммовым снарядом.

Источник: Комсомольская правда

— Папа, ну когда уже моя очередь?, — 5-летнему иркутянину Жене Кузьменкову уже не терпится выйти на помост, чтобы продемонстрировать, какой он сильный. У памятника Александру III на бульваре Гагарина проходит Акция «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске. Мальчик стал самым младшим ее участником. А все вместе участники яркого спортивного мероприятия, посвященного великому празднику, должны 26 тыс. 663 раз поднять гирю. Цифра не случайна. Именно столько дней прошло со Дня Победы 9 мая 1945 года.

Большую лепту в это внесла спортивная семья Кузьменковых. Пока 5-летний крепыш Женя ждал своего выхода и тщательно разминался, его старшая сестра, 12-летняя Яна 777 раза подняла гирю весом в 4 килограмма. Повторить рекорд сестры парнишке не удалось, зато он побил собственный и поднял снаряд целых 200 раз. И при этом даже не запыхался.

— Сын участвует в акции второй год подряд, — рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» глава семьи — Александр Кузьменков, который и приучил своих детей к гиревому спорту. — В прошлом году в свои 4 года он поднял гирю 117 раз. Год потренировался и благодаря этому улучшил результат. Как он начал заниматься? Дома увидел, как мы с дочкой постоянно тягаем гири, и ему тоже захотелось. Уже обещает, что скоро нас превзойдет!

А на импровизированный помост уже вышел 68-летний тренер из Усть-Орды Сергей Сонтохонов. Он привез на акцию своих воспитанников, а заодно и сам решил показать, что находится в отличной физической форме. Выбрав для себя 12-килограммовую гирю, он поднял ее 295 раз и стал самым возрастным участником акции «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске.

— Да я мог бы и больше, — улыбается Сергей Сонтохонов. — Но решил дать больше шансов и времени молодым спортсменам.

А они не подводят. Рекорды у памятника Александру III бьются один за одним. Кто-то из самых подготовленных спортсменов, как Сергей Гаврилов сумел поднять 24-килограммовую гирю 1001 раз, а одна из девушек 19-летняя Евгения Якимова сделала 1251 мах 8-килограммовым снарядом. В этом году для участия в акции в Иркутске зарегистрировалось около 150 любителей спорта, и уже через полтора часа после ее начала им удалось поднять гирю более 6700 раз. И нет сомнения, что участники поднимут гирю много больше обещанных 26 тыс. 663 раз.

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