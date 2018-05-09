Акция «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске: 5-летний малыш поднял гирю в 4 килограмма 200 раз

Источник: Комсомольская правда

— Папа, ну когда уже моя очередь?, — 5-летнему иркутянину Жене Кузьменкову уже не терпится выйти на помост, чтобы продемонстрировать, какой он сильный. У памятника Александру III на бульваре Гагарина проходит Акция «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске. Мальчик стал самым младшим ее участником. А все вместе участники яркого спортивного мероприятия, посвященного великому празднику, должны 26 тыс. 663 раз поднять гирю. Цифра не случайна. Именно столько дней прошло со Дня Победы 9 мая 1945 года.

Большую лепту в это внесла спортивная семья Кузьменковых. Пока 5-летний крепыш Женя ждал своего выхода и тщательно разминался, его старшая сестра, 12-летняя Яна 777 раза подняла гирю весом в 4 килограмма. Повторить рекорд сестры парнишке не удалось, зато он побил собственный и поднял снаряд целых 200 раз. И при этом даже не запыхался.

— Сын участвует в акции второй год подряд, — рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» глава семьи — Александр Кузьменков, который и приучил своих детей к гиревому спорту. — В прошлом году в свои 4 года он поднял гирю 117 раз. Год потренировался и благодаря этому улучшил результат. Как он начал заниматься? Дома увидел, как мы с дочкой постоянно тягаем гири, и ему тоже захотелось. Уже обещает, что скоро нас превзойдет!

А на импровизированный помост уже вышел 68-летний тренер из Усть-Орды Сергей Сонтохонов. Он привез на акцию своих воспитанников, а заодно и сам решил показать, что находится в отличной физической форме. Выбрав для себя 12-килограммовую гирю, он поднял ее 295 раз и стал самым возрастным участником акции «Рекорд Победы» 2018 в Иркутске.

— Да я мог бы и больше, — улыбается Сергей Сонтохонов. — Но решил дать больше шансов и времени молодым спортсменам.