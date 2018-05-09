Парад Победы в Екатеринбурге: участвовало 78 единиц боевой техники

Источник: Комсомольская правда

Парад Победы, который состоялся сегодня в Екатеринбурге, был богат на военную технику. Так, по центральной улице города проехало 78 единиц боевых машин. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.

— Впервые на Параде Победы приняли участие мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, УАЗ «Патриот» в кузове пикап, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.