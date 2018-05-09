Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ядерный удар РФ: F-35 может уничтожить Прибалтику за 10 минут
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
Россиянка о переезде из РФ: перестала видеть жизнь как проблему
Как Вторая мировая повлияла на моду
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Почему наши звезды играют с травмами в клубах, но не сборной?
«Барселона» готова выкупить у «Атлетико» Гризманна за €100 млн
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
10:46 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоград празднует День Победы

На улицах многолюдно, жители Волгограда и гости города в праздничный великий день хотят стать частью торжеств. Однако здесь нужно учитывать транспортные ограничения, которые ввели в городе.

Весь город с самого утра наполнен праздничным настроением. Даже несмотря на ранний час, на улицах многолюдно. У многих жителей в руках цветы. С утра из депо уже выходят трамваи, празднично украшенные символами праздника — знаменем Победы.

Особая ответственность ложится на сотрудников общественного транспорта, ведь многие улицы недоступны для личных автомобилей. Это уже третий выезд в день Великой победы. Кондуктор признается, каждый из работников в этот день трудится для горожан, чтобы те могли стать участниками «Бессмертного полка», сходить на парад. Говорит, сотрудники сопричастны к празднику, даже оставаясь на рабочем месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

9 мая общественный транспорт усилен, чтобы все смогли попасть к памятным местам. Атмосферу праздника дополняет радиооповещение. На конечных и подземных станциях звучат слова поздравлений с Днем Победы. Жителям и гостям города рассказывают историю праздника, звучат песни военных лет.

Личный транспорт в этот день важно оставить дома, дав возможность землякам и гостям города прочувствовать неповторимую атмосферу этого дня — дня Великой Победы. Гуляя по улицам непобежденного и возрожденного из руин города, волгоградцы желают друг другу мира. Здесь, как нигде, ему знают цену.

Все новости региона
 Звезду "Каменской" и "Марша Турецкого" похоронили в Москве
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
На Красной площади проходит Парад Победы (видеотрансляция)
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку
Прокуратура России проверит плакаты к 9 Мая с фотографией собаки
Соперники России провели самый огненный матч ЧМХ. Обзор дня
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь