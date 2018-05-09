Волгоград празднует День Победы

Весь город с самого утра наполнен праздничным настроением. Даже несмотря на ранний час, на улицах многолюдно. У многих жителей в руках цветы. С утра из депо уже выходят трамваи, празднично украшенные символами праздника — знаменем Победы.

Особая ответственность ложится на сотрудников общественного транспорта, ведь многие улицы недоступны для личных автомобилей. Это уже третий выезд в день Великой победы. Кондуктор признается, каждый из работников в этот день трудится для горожан, чтобы те могли стать участниками «Бессмертного полка», сходить на парад. Говорит, сотрудники сопричастны к празднику, даже оставаясь на рабочем месте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lZ9x5hx6uQc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

9 мая общественный транспорт усилен, чтобы все смогли попасть к памятным местам. Атмосферу праздника дополняет радиооповещение. На конечных и подземных станциях звучат слова поздравлений с Днем Победы. Жителям и гостям города рассказывают историю праздника, звучат песни военных лет.