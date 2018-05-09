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12:15 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре прошел Парад Победы

Состоялся парад на самой большой площади Европы — площади Куйбышева в Самаре. На трибунах присутствовали 21 740 жителей региона. Самые дорогие гости — наши Победители, ветераны Великой Отечественной, труженики тыла.

Источник: Reuters

«Сегодня мы отмечаем поистине великий день, День Победы. В истории человечества не было Подвига выше, чем Подвиг Советского солдата, в смертельной схватке отстоявшего свободу и независимость Родины, спасшего мир от фашизма. Сегодня, празднуя День Победы, мы вспоминаем героев войны, принявших смертельный бой, ценой своей жизни отстоявшей свою родную землю. Мы склоняем головы перед их подвигом», — сказал в своем выступлении на Параде глава региона Дмитрий Азаров.

Самарская область внесла достойный вклад в Великую Победу: за четыре года на фронт ушло более полумиллиона наших земляков, в народное ополчение вступили 70 тыс человек, героями Советского Союза стали 233 жителя области, 36 стали полными кавалерами ордена Славы, сообщает Департамент информационной политики региона.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Куйбышев обеспечивал войска самолётами, минометами, боеприпасами, на Волге лечили раненых, готовили новобранцев."Трудовой подвиг наших земляков достоин нашего глубокого уважения и благодарности, — отметил Дмитрий Азаров.

Самые трогательные минуты Парада Победы — шествие «Бессмертного полка». В этом году почтить память героев пришли более 25 тысяч самарцев.

Всего в праздновании Дня Победы приняло участие около 70000 самарцев.

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