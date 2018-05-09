Силовики не комментируют информацию о задержании чиновника Доморацкого

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мая — Sputnik. Правоохранительные органы не комментируют информацию СМИ о задержании бывшего заместителя председателя Мингорисполкома Андрея Доморацкого, который является начальником Главного управления потребительского рынка столицы.

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Накануне ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что Доморацкий задержан по подозрению в совершении преступления, относящегося к категории коррупционных.

«По данному поводу пока нет комментариев», — заявили Sputnik в среду источники в правоохранительных органах.

Таким образом они прокомментировали информацию СМИ о том, что данное должностное лицо было задержано за превышение служебных полномочий.

Это не первое задержание чиновника, который занимал должность начальника ГУПР Мингорисполкома. В минувшем году КГБ задерживал по подозрению в совершении коррупционного преступления начальника данного главка.