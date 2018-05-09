Силовики не комментируют информацию о задержании чиновника Доморацкого
Самая большая взятка в Мингорисполкоме была в 2013 году — за выделение «сладкого» участка земли чиновнику принесли портфель с 250 тысячами долларов.
Самая большая взятка в Мингорисполкоме была в 2013 году — за выделение «сладкого» участка земли чиновнику принесли портфель с 250 тысячами долларов.
МИНСК, 9 мая — Sputnik. Правоохранительные органы не комментируют информацию СМИ о задержании бывшего заместителя председателя Мингорисполкома Андрея Доморацкого, который является начальником Главного управления потребительского рынка столицы.
Накануне ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что Доморацкий задержан по подозрению в совершении преступления, относящегося к категории коррупционных.
«По данному поводу пока нет комментариев», — заявили Sputnik в среду источники в правоохранительных органах.
Таким образом они прокомментировали информацию СМИ о том, что данное должностное лицо было задержано за превышение служебных полномочий.
Это не первое задержание чиновника, который занимал должность начальника ГУПР Мингорисполкома. В минувшем году КГБ задерживал по подозрению в совершении коррупционного преступления начальника данного главка.
Как ранее сообщалось, самая большая взятка в Мингорисполкоме была выявлена в 2013 году — 250 тысяч долларов. За совершение данного преступления на 14 лет был осужден бывший заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Васильев. Взятка предназначалась за «сладкий» участок земли в Минске, изначальная сумма была полмиллиона тысяч долларов.