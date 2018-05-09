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11:12 (мск), источник: Sputnik.by

Акция «Бессмертный полк» проходит в Минске

Участники акции пройдут с портретами воевавших родственников до площади Победы и присоединятся к республиканскому шествию «Беларусь помнит».

Источник: Sputnik.by

Традиционно в День Победы во многих городах мира проходит акция «Бессмертный полк» — люди выходят с портретами воевавших родственников. Хотя изначально шествие в Минске не разрешили, власти столицы позже санкционировали акцию.

Участники акции собираются у Белгосфилармонии в центре столицы, затем они пройдут с портретами воевавших родственников до площади Победы и присоединятся к республиканскому шествию «Беларусь помнит».

На месте работает съемочная группа Sputnik — мы попросим участников «Бессмертного полка» рассказать истории своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

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