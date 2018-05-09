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15:33 (мск), источник: Восток Медиа

Юные хабаровчане залезли на пушки и посидели в кабинах БТР

Жители Хабаровска в среду, 9 мая, после прохождения военного парада и «Бессмертного полка» отправились на набережную стадиона имени Ленина, где их ждали образцы военной техники. Дети смогли сесть в кабину БТР-80 и забраться на дуло пушки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Военную технику выкатывают на набережную каждый год. Дети с удовольствием фотографируются в машинах, залезают на крыши, если разрешают присматривающие за ними военные, и даже образуют очереди, чтобы сделать желаемый кадр. Больше всего интереса у юных жителей города вызвали бронетранспортёр БТР-80, ГАЗ-233014 «Тигр», боевая машина «Торнадо-Г» и пушка-гаубица Д-30.

Не для всех выставка военной техники — это только развлечение. Хабаровчанин Михаил Михайлов привёл на набережную двоих сыновей — 11-летнего Рому и семилетнего Максима. Оба знают, что такое война, по семейным рассказам, поэтому на выставке оказались в том числе в образовательных целях.

«Ещё бабушка им рассказывала о Великой Отечественной войне, она у нас ветераном была. В школе бывают дни памяти, ветераны к ним приходят. Иногда смотрим военные фильмы. Сегодня парад смотрели, сейчас пришли на технику посмотреть, потом пойдём в краеведческий музей, в военно-исторический музей ДВО», — поделился с корреспондентом агентства Михаил Михайлов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», по главным улицам дальневосточной столицы в День Победы прошёл традиционный военный парад, а затем — «Бессмертный полк»: горожане несли в руках портреты участников боевых действий и тружеников тыла. После этого жители отправились на набережную, где посмотрели на самолёты «Эскадрильи героев», а те, кто смог отстоять очередь, попробовали настоящую солдатскую кашу.

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