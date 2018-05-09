Открытие праздника: челябинцы возложили цветы к Вечному огню

С самого утра на Аллее Славы многолюдно. Челябинцы несут цветы и венки к Вечному огню, склоняют головы перед мемориалом. Праздничыне мероприятия в честь Дня Победы начались в 10 часов утра. Традиционно военнослужащие прошли торжественным маршем и вместе с другими горожанами почтили память павших минутой молчания.