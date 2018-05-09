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11:01 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье ветераны войн встретились с молодежью

Вчера, 8 мая, состоялась первая «Встреча поколений», приуроченная ко Дню Победы.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 8 мая, состоялась первая «Встреча поколений», приуроченная ко Дню Победы.

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники локальных боевых действий, представители региональных общественных организаций и студенчества обсудили влияние ВОВ на историю России и мира.

Участие в мероприятии принял губернатор Пермского края Максим Решетников. «Понимание ценности победы в Великой Отечественной войне, которое передаётся из поколения в поколение, помогает нам воспитывать патриотов в наших детях и достойных граждан», — пояснил глава региона.

Напомним, с инициативой о проведении «Встречи поколений» выступила председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко. По её словам, на Вторую мировую войну ушли более 500 тыс. жителей Пермского края, порядка 300 тыс. смогли вернуться, 200 тыс. числятся пропавшими без вести и погибшими. Вклад в победу также внесли более 100 тыс. тружеников тыла.

Своими воспоминаниями о военных днях поделились участник Великой Отечественной войны Павел Паршин, заместитель председателя правления Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Николай Никитин, председатель ПКО «Союз десантников России» Андрей Поздеев. Представитель «Поискового движения России» в Пермском крае Антон Усманов рассказал о деятельности поисковых отрядов. По словам Антона Усманова, в каждой поисковой экспедиции отряды находят до ста погибших воинов.

Планируется, что подобные встречи молодёжи и ветеранов боевых действий станут традиционными.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

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